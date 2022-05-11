محمد حماقي يشارك جمهوره بصور من كواليس أغنية جمالها استثنائي | شاهد

نشر الفنان محمد حماقى ، عدة صور له من كواليس تصوير فيديو كليب اغنية “جمالها استثنائي” ، وذلك عبر حسابه بموقع “ انستجرام ”.

وعلق حماقى “من كواليس تصوير #جمالها_استثنائي ”.

و حقق فيديو كليب اغنية “جمالها استثنائي” للفنان محمد حماقي، نجاحا كبيرا، وكسرت الاغنية حاجز الـ مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب” كما احتلت رقم ٧ في التريند.ش

وتقول كلمات الأغنية: "أنا دُخت كتير وراها.. لو أشوفها أنا ببقى طاير .. زي اللي مسك في لعبة.. داس على كل الزراير .. ما أنا من إعجابي بيها.. متلخبط مشهجادل .. أنا بس فاضللي حبة.. وأديها عمري اللي فاضل".

جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي .. مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي .. بصراحة كده.. غير التانيين .. دول جنبها.. مابقوشباينين.. وسألتها.. طب جايبة منين .. الضحكة الحلوة ديَّ".

“جمالها استثنائي” كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع وميكساچ وديچيتال ماستر: تميم، إخراج: طارق العريان.

يذكر أن كل من الفنان محمد حماقي والهضبة عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا ضخمة على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات ختام موسم الرياض.