لتحقيق الانضباط.. لجنة متابعة لقطاع الصحة بمدينة الحسنة

كلف المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، شمال سيناء ، لجنة متابعة قطاع الصحة بمدينة الحسنة، برئاسة محمد أحمد مغربى ،سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة لضمان توفير كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن ،بناء علي توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وقامت اللجنة بمتابعة سير العمل داخل الوحدة الصحية والإدارة الصحية ، بمدينة الحسنة.. حيث تابع سكرتير المجلس دفاتر الحضور والانصراف والتأكيد من وجود الطاقم الطبى الخاص بالوحدة الصحة ، وتم التأكد من وجود ألادوية التى تخدم المرضى الذين يترددون على الوحده ومدى صلاحيتها .

كما تم مناقشة الطاقم الطبي عما إذا كانت هناك أى مشاكل أومعوقات تؤثر علي العمل بالوحدة ، مع عرض مقترحات الحل لعرضها علي رئيس المدينة للعمل على حلها ٠

وأكد علي ضرورة الانضباط فى العمل والحضور المستمر وأنه سوف يتم تطبيق الإجراءات القانونية على كل من يتقاعس أو يقصر فى أداء عملة حرصاً على تقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين بالمركز والمدينة و أكد سكرتير المجلس على ضرورة التواجد بصفه مستمره حرصاً على مصلحة جميع المواطنين وتقديم جميع الخدمات الطبية لهم .