أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-5-2022 | فيديو

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المُذاع على فضائية «الأولى»، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 -5-2022، من خلال تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 1037 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا يصل إلى 1210 جنيهات للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 1383 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 9680 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر حسب سعر المصنعية، والذي يتباين من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.