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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ثأراً لدماء الشهداء

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

صورة لمقتل العناصر
صورة لمقتل العناصر التكفيرية

أعلنت القوات المسلحة في بيان لها أنه تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية يوم السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتين دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية، كما نجحت القوات المسلحة فى إكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لإستهداف قواتنا.

وأضافت القوات المسلحة في بيانها أنه في فجر اليوم الحادى عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على أحد الإرتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان.

ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود كما أصيب جنديين أخرين.

هذا وتؤكد القوات المسلحة أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على إستمرار جهودها     فى محاربة الإرهاب وإقتلاع جذوره وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخاً يوماً بعد يوم وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصراراً على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

يأتي ذلك إنطلاقاً من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة فى الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد وفى إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من السابع من مايو الجارى وحتى اليوم وثأراً لدماء الشهداء.

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