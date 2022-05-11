رزان مغربي وهيدى كرم وأمير المصري أعضاء في لجنة تحكيم ميس إيليت2022

تواصلت التحضيرات النهائية لمسابقة "ميس إيليت 2022 " Miss Elite 2022" لملكات جمال العالم والتي ستقام في شهر يونيو المقبل في أحد المنتجعات السياحية الشهيرة بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح ستيفانو الدويهى رئيس المسابقة أن عدد المتسابقات وصل إلى 36 متسابقة من كل دول العالم وهو ما يزيد عن العام الماضي، مما يعكس قوة المسابقة ومدى صداها في كل أنحاء العالم وسعى المتسابقات للمشاركة من أجل التتويج باللقب.

وأشار إلى أن مسابقة "ميس إيليت" تحظى بصبغة دولية حيث تصنف على أنها الأفضل في إفريقيا والشرق الأوسط، كما أنها تعد من أفضل خمس مسابقات ملكات جمال على مستوى العالم.

وأضاف ستيفانو أن المتسابقات سوف يصلن إلى مصر خلال الفترة المقبلة تمهيدا للمشاركة في الفعاليات التى تنطلق مع بداية شهر يونيو حيث تم وضع برنامج رياضي ونشاطات ترفيهية للمتسابقات طوال أيام المسابقة لممارستها وتأهيلهم للحفل الختامى حتى يظهرن في أبهى صورة.

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة ميس إيليت 2022

وكشف رئيس مسابقة ميس إيليت عن أعضاء لجنة التحكيم والتي تضم العديد من التخصصات في الموضة والجمال والأزياء وأبرزهم الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي والفنانة هيدى كرم والممثل السورى يزن السيد والفنان أمير المصري واللبنانية غنوة محمود ومصمم الأزياء العالمى نبيل يونس والمصور خالد فضة.

وشدد ستيفانو على أن استضافة مسابقة "ميس إيليت"، بمثابة رسالة قوية موجهة للعالم أجمع، بأن مصر على خارطة السياحة وفى مصاف الدول الأولى كما أن تنظيم هذه المسابقة على أرض مصر يقدم صورة إيجابية توضح أن مصر وضعت أقدامها بثبات على الطريق الصحيح.

ولفت إلى أن حفل المسابقة سيتابعه ملايين المشاهدين على مستوى دول العالم، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى قيام المتسابقات بنشر صورهن عبر وسائل التواصل الاجتماعى وهذا يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر.

وأضاف ستيفانو الدويهى أن الحفل الختامى للمسابقة سيشهد العديد من المفاجآت حيث ستحييه النجمة اللبنانية نوال الزغبي ويقدم فقرات الحفل الإعلاميين ردولف هلال وكارلا حداد بحضور العديد من نجوم الفن والمجتمع العديد من نجوم الفن والإعلام.