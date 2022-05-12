دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ.. 10 أدعية تساعد على عدم النسيان

دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ ، يعاني الكثير من الطلاب من النسيان، لكن بنسب متفاوتة من شخص لآخر لكن أهم شيء في المذاكرة هو المراجعة، وعلى الطالب بين كل فترة وأخرى أن يراجع ما تم حفظه، كما أن دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ ورد فيه الكثير، لكن وحده لن يكون القادر على تثبيت الحفظ فهو معين فقط على عدم النسيان لما فيه من ذكر الله الذي يبعد الشيطان الرجيم عن كل طالب علم مع الإكثار من المراجعة وفي السطور التالية دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ.

دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ

اللهم يا جامع النّاس في يوم لا ريب فيه اجمع عليّ ضالتي.

« قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصّخْرَةِ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا » الآية 63 من سورة الكهف.

ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

اللهمّ اجعل لي نورًا، وفي قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي شعري نورًا، وفى عظامي نورًا، وفى دمي نورًا، ونورًا من خلفي، ونورًا من أمامي، ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا من تحتي، ونورًا من فوقي، اللهمّ زدني نورًا، واجعل لي نورًا.

اللهم اني توكلت عليك، وسلمت امري إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك، « سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ » الآية 6 من سورة الأعلى،

اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله.



دعاء لسرعة الحفظ مجرب

دعاء لسرعة الحفظ مجرب على كل طالب أن يختار المكان المناسب للمذاكرة والابتعاد عهن أي أمر يشغله بالمذاكرة سواء الهاتف أو الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي حتى يستطيع التركيز والاستذكار عليه أيضا بـ دعاء لسرعة الحفظ مجرب بالإضافة للبعد عن أن وسائل التواصل تلهيه عن المذاكرة.

اللّهـم نسألك التوفيق والهدايـة، والرشد والإعانـة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابــة

اللّهــــم أرزقنا نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمـل، اللّهم قنا شرّ الإنس والجان، واخلــع علينا خلعة الرضوان، وهب لنا حقيقـة الإيمان

اللّهــــم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جمـلا وشكرا كثيـرا، وذكرا طويلا، ورزقا وفيرا، برحمتك يا أرحــم الراحميــن، نسألك يا ربّنا أن تهب لن جزيل عطائك والسعادة بلقائك، والفوز بجوارك، وأن تجعل لنا نورا في حياتنا ونـورا في مماتنــا ونورا في قبورنا ونورا فـي حشرنـا ونورا نتوصل به إليك، فإننا ببابك سائلون ولرضاك ومغفرتك وفضلك ورحمتك راجون.



اللهم إنّي أسألك أن تُعينني في دراستي، وأن تُسهّل عليّ مذاكرتي، وأن ترزقني قوّة الحفظ، وتجعله ميّسرًا علي ليس شاقًّا ولا صعبًا، أسألك يا إلهي أن تجعل مذاكرتي ومراجعتي لدروسي سهلةً ميسّرة، وأن تُكرمني بقوة الحفظ والتركيز.

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة لساني، يفقهوا قولي، باسم الله الفتاح

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، اللهم اجعل الصعب سهلًا، اللهم ذكرني منه ما نسيت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا إله إلا الله، الحليم الكريم رب العرش العظيم.

اللهم لك الحمد يا من علّم الأولياء والصالحين، اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبًا غير بعيد ويا شاهدًا غير غائب ويا غالبًا غير مغلوب صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا

دعاء عند الضيق من المذاكرة

دعاء عند الضيق من المذاكرة لا يجب على الطالب أن يضغط على نفسه في المذاكرة حتى ينفر ويضيق ويمل من المذاكرة لكن بين كل فترة وأخرى يريح عن نفسه بما يحب فعله ثم العودة للمذاكرة وعند الملل أو النفور من المذاكرة عليه بدعاء عند الضيق من المذاكرة.

بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحــلل عقـدةً من لساني، يفقهوا قولـي، بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الرّاحمين.

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهّل لنا أبـواب فضلك، وانشر علينـا مـن خـزائن رحمتـك، يا أرحم الرّاحمين.

اللهم استودعك ما أتعلمه، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، ولا تنسينه يا ربّ العالمين.

اللهم إنّي أستودعك ما قرأت، وما حفظت، وما تعلمت، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، إنّك على كلّ شي قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين. اللهم إنّي توكّلت عليك، وسلمت أمري إليك، ولا منجى ولا ملجأ إلا إليك.

اللهم أسألك أن تيسير لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.

اللهمّ افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدًا فى الدنيا والآخرة، ومن فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك أبدًا، وتزيدنا لك بهما شكرًا وإليك فاقة وفقرًا، وبك عمن سواك غنى وتعففًا، اللهمّ إنّي أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله، وظاهره، وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. اللهمّ إنّي أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما أبطن، وخير ما أظهر، والدرجات العلى من الجنة آمين