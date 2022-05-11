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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخضراوات والفاكهة: لا يوجد نقص بأي سلعة ونصدر للخارج

الخضروات
الخضروات

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن الفترة الماضية شهدت تحركات سعرية فى بعض السلع، ولكن هذه الفترة هناك استقرار فى الأسعار، وبعض السلع تشهد انخفاضا فى السعر.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن السبب فى ارتفاع الأسعار فى الفترة الماضية هو فاصل الزراعات، و الأحوال الجوية.

ولفت إلى أن أسعار البطيخ تترواح بين الـ 25 جنيها لـ 50 جنيها، وأن أسعار الطماطم تنخفض فى هذه الفترة، مؤكدًا :" كل ما يكون هناك وفرة فى المنتج يكون هناك انخفاض فى الأسعار".

وأشار إلى أن الفلاح المصري هو العمود الفقر لتوفير السلع، والجميع يعمل على توفير المنتجات، بأسعار مخفضة، وأكد أن مصر لا يوجد بها نقص فى أى منتج، وهناك تصدير لـ السلع لـ الخارج.

وأوضح أن مصر بها مخزون يكفى لـ شهور قادمة، ولا توجد أى مشكلة فى أى سلعة، ومن يقوم بتخزين أى سلعة يتم التعامل معه بالقانون ومن قبل جهاز حماية المستهلك.

شعبة الخضراوات والفاكهة شعبة الخضراوات والفاكهة السلع الأسعار

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