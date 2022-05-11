زياد بهاء الدين يشيد بصندوق مصر السيادي: تديره مجموعة كفاءات مميزة.. فيديو

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن هناك تحديات تواجه مختلف دول العالم، ومصر بصفة خاصة خلال الفترة الحالية.

وأضاف نائب رئيس الوزراء و وزير التعاون الدولى الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، «انقطاع في إنتاج القمح بأوكرانيا، وانقطاع في قطاع السياحة بأوروبا، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى آثار أزمة فيروس كورونا»، مردفا «العالم بأكمله مش ساكت».

وأشار إلى أن«توجد فرص متاحة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية، ويجب السعي إلى استغلال البنية التحتية الجديدة بأفضل قدر ممكن»، مشيرا إلى وجود فرص أمام مصر لجذب استثمارات من أوروبا إلى جنوب البحر المتوسط.

وأشاد بهاء الدين بقرارات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلا «الدولة لا تستطيع الدولة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية، وفي نفس الوقت الحديث على انسحاب الدولة بشكل كامل أمر مبالغ فيه، يجب تحقيق توازن ليعمل القطاع العام إلى جانب الخاص»، لافتا إلى أن الصين نجحت في تحقيق معادلة القطاعين العام والخاص.

وواصل «نرغب في استمرار الدولة بمشروعات البنية التحتية والمرافق التي تخدم على المستثمرين»، متابعا «ليس المطلوب من الحكومة عرض الفرص المتاحة على المستثمرين، بل الأهم الحديث عن أسعار الطاقة والحوافز المتاحة».

وأردف «هيئة الاستثمار تحتاج إلى إعادة تمكين مرة أخرى، كون تعديل القوانين أسفر عن عدم استقلاليتها»، مطالبا بتحرير هيئة الاستثمار من القيود.

وأكد أهمية مواجهة التهرب الضريبي بقوة، معلقا «يجب أن تكون التشريعات آخر ما نفكر فيه، الأهم تنفيذ القوانين بحيث لا تكون الضرائب أكثر مما منصوص عليه، فضلا عن أهمية تناول القانون للحوافز».

وثمن فكرة إنشاء الصندوق السيادي قائلا «يديره مجموعة من الكفاءات المميزة، ويختلف عما هو متواجد في دول العالم الأخرى، التي تعتمد على الفائض، بينما الصندوق المصري قائم على موارد الدولة ويساعد على جذب استثمارات الصناديق الأخرى»، مردفًا «أشفق على الصندوق السيادي أحيانا حينما يدخل أمورا تفوق طاقة القائمين عليه، يجب دعم الصندوق لجذب مليارات مماثلة».



