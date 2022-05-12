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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجموعة العربية بالأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في اغتيال شيرين أبو عاقلة

شيرين أبو عاقلة
شيرين أبو عاقلة

طالبت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة عبر بيان، بتحقيق دولي مستقل في اغتيال الصحفية الفلسطينية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، الأربعاء، وفق ما أعلن السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور.

وقال منصور، في تصريح صحفي، إن ”المجموعة العربية في نيويورك تبنّت إعلانا يدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، وطالبت بتحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة“.

كذلك طالبت المجموعة بمحاسبة ”المسؤولين عن هذه الجريمة“ أمام القضاء، وفق منصور الذي بدا عليه التأثر الشديد لمقتل الصحفية. 

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ووردت المطالبة بـ“تحقيق دولي مستقل“ في ثلاث رسائل مماثلة وجّهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وإلى مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق منصور، الذي كان بجانبه الرئيس الكويتي للمجموعة العربية والسفير الممثل لجامعة الدول العربية في نيويورك، كما نقلت وكالة ”فرانس برس“.

وتوالت الدعوات، الأربعاء، إلى إجراء تحقيق شفاف ومعمّق في استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، إحدى أبرز وجوه قناة ”الجزيرة“، خلال تغطيتها عملية أمنية إسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

في الجانب الإسرائيلي، رجّح رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن ”فلسطينيين مسلحين كانوا يطلقون النار بشكل عشوائي حينها، هم المسؤولون عن قتلها“. 

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