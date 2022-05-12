شبانة: المسئولون عن ملعب بتروسبورت رحبوا باستضافة مباريات الزمالك





كشف الإعلامي محمد شبانة، أن المسؤولين عن ملعب بتروسبورت رحبوا بإستضافة مباريات الفارس الأبيض في الفترة المقبلة.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، الزمالك بالفعل طلب في وقت سابق، أن يلعب مبارياته على ستاد بترو سبورت؛ ولكن لم ينجح في الحصول على الموافقات الأمنية.

وأضاف شبانة، الملعب حتى اليوم لا يُمانع ابدًا في استضافة مباريات الزمالك، حيث أن إدارة الاستاد تقوم بصيانة الملعب بشكل دوري؛ ليتمكن من إستضافة أكبر عدد من اللقاءات؛ ولكن على الزمالك الحصول على الموافقات الأمنية، التي سبق وأن فشل في الحصول عليها مطلع الموسم.

وأتم شبانة، الزمالك أعلن رسميًا عدم لعب مبارياته على ستاد القاهرة لإن الملعب "نحس" من وجهة نظر إدارة النادي، وسيتم البحث عن ملعب لاستضافة مباريات الفريق.