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رئيس التحرير
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أخبار البلد

العيادات الصديقة للشباب والمراهقين بوزارة الصحة والسكان.. شاهد

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، معلومات عن الخدمات المجانية التي تقدمها العيادات الصديقة للشباب والمراهقين بوزارة الصحة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الشباب من سن 10 إلى 21 عاما يمرون بظروف فسيولوجية وتغيرات كثيرة سواء كانوا فتيات أو أولادا، ويكونون محتاجين لشخص يجيب عن أسئلتهم، مشيرا إلى أن تلك الإجابات كثيرا ما تكون إما خاطئة أو غير مبنية على معلومة طبية موثقة.

وأضاف “عبد الغفار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن دور وزارة الصحة كان خلق صحة عامة للمواطنين المصريين فى الإجابة عن تلك الأسئلة من خلال المختصين، وإعطاء معلومات تتعلق بالسن بالمناسب للزواج أو الحمل أو الطعام الصحي المفيد للشخص، من خلال ألف و200 عيادة صديقة للشباب والمراهقين فى مراكز ووحدات وزارة الصحة.

وأوضح أنه يتم من خلال أطباء متخصصين تقديم استشارة والإجابة عن كل الأسئلة التي يحتاج لمعرفتها الأهل والشباب والمراهقون، لافتا إلى أن تلك المراكز موجودة فى كل المحافظات، بفريق صحي مدرب على أعلى مستوى، والتي تمكنه من إعطاء معلومات صحية موثقة أو التعامل مع المعلومات والسلوكيات والآثار النفسية المترتبة عن تجارب خاطئة.

وأكد أن العيادات مفتوحة للجميع سواء من خلال الأهل أو توجه الشباب مباشرة، لافتا إلى أن كل هذا يقدم بدون أى تكلفة مالية، حيث إن الدولة المصرية تتحمل تكلفته ليعيش المواطن المصري لحياة كريمة.

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