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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع حريق بطائرة صينية بعد خروجها عن المدرج.. فيديو

من موقع الحادث
من موقع الحادث

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، باندلاع حريق بطائرة صينية بعد خروجها عن المدرج.

وقالت الوكالة إن "الحادث أسفر عن وقوع إصابات عديدة بين ركاب الطائرة.

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة تابعة لشركة "تيبت إيرلاينز" الصينية وقد خرجت مدرجّ مطار تشونجتشينج في جنوب غرب الصين واشتعلت فيها النيران مما أسفر عن إصابة بعض ركابها بجروح.

من جانب آخر، ذكرت خطوط التبت الجوية في بيان لها، إنه تم إخراج جميع الركاب وأفراد طاقم الطائرة التي انحرفت عن المدرج.

كما تداولت وسائل إعلام محلية في الصين، لقطات مصورة توثق لحظة انحراف الطائرة عن المدرج، وإنقاذ الركاب.

وأغلق المطار أحد مدارجه الساعة 0054 بتوقيت جرينتش بحسب إشعار للطيارين لم يذكر السبب. ومن المقرر إعادة فتح المدرج الساعة 0400

وأفاد موقع فلايت رادار 24 الإلكتروني بأن الطائرة التابعة للخطوط الجوية التبتية كانت في مرحلة الإقلاع وقتئذ. وأغلق المدرج بعد دقيقة واحدة من أحدث تعقب أجراه الموقع للطائرة.

 

 

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