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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

19مايو الحكم على المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند المعادي

فرد أمن
فرد أمن

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، اليوم الخميس، حجز جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بمنطقة المعادي، للحكم على المتهم لجلسة 19 مايو، مع استمرار حبس المتهم.

 

 وتنازل المجني عليه وتصالح وأنكر بأقواله أمام المحكمة استعراض القوة أو التلويح بالعنف من المتهم.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر حبس المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بالمعادي احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، فيما هو منسوب إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد فرد الأمن وتعديه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به.

وقدمت النيابة العامة المتهم محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة، وذلك عندما رصدت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب بعدما تم صفعه على وجهه عدة مرات.

النيابة العامة فرد امن المحكمة جنوب القاهرة استعراض القوة محكمة جنايات جنوب القاهرة

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