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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

البلوجر أحلام عادل
البلوجر أحلام عادل وزوجها

أعلنت البلوجر أحلام عادل طلاقها بشكل مفاجئ عبر ستوري لصفحتها الخاصة، وذلك بعد حفل زفاف أسطوري لم يمر عليه قرابة الثلاثة أشهر. 

وأثار خبر طلاق البلوجر أحلام وزوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إعلان انفصالهما عقب عودتهما من العمرة واعتداء زوجها عليها بسبب هدايا أصدقائها من رحلتها في أداء العمرة.

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وحاول اليوتيوبر مصطفي أبو رواش، التدخل بين الثنائي للإصلاح بينهما، ونشر مصطفي فيديو له عبر حسابه الشخصي “انستجرام”، يوضح فيه أسباب الانفصال بين البلوجر أحلام وزوجها أحمد العجمي.

وأوضح مصطفي أبو رواش في الفيديو، أنه بعد انتشار القصة وتفاقم الأزمة بين أحلام عادل وأحمد العجمي، تواصل مع أحمد وتحدث معه وقال له: “احتوي البنت، والراجل المفروض دوره يكون عقله أكبر، واتكلم معاها بالراحة، ولو أنت غلطت اعتذر عادي وهي دي الحياة، البيوت بتمشي بالشكل ده”. 

ونشر مصطفى أبو رواش، تسجيلا صوتيا لـ أحمد العجمي، يتحدث عن الرسائل التي وصلته من قبل المتابعات، وقال أحمد له: “عايز أقولك في بنات بيبعتولي واحدة بتقولي طلقها وأنا هتجوزك، هجيب شنطتي وجاية، وواحدة بعتالي فويس بتقولي طلقها وأتجوزني وكل يوم نيمني وصحيني بعلقة، مش عارف ليه الناس بتعمل كدة”. 

وأكمل مصطفي أنه تواصل مع أحلام لحل المشكل، وردت عليه قائلة: “أنا سمعت كلام غريب من ناس لا يعرفوني ولا يعرفوا أحمد، غير إن في واحدة بالنص بتقول أنا هشهر بيك لو مطلقتيش وهشهرك، اللي هو أنا جيت قولتلك كدة، هو أنا أعرفك أصلا”.

وتابعت أحلام: “مكنتش متخيلة يحصل كدة وفي ناس بتكدبني، وأننا مع بعض في البيت وروحنا حفلة، لا إحنا رجعنا علشان هو ردني وسامحته ولما حصل موقف أكبر مقدرتش أعديه، ولا أسامح، الكلام حساس أوي وبتوجع من كل بنت”.

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