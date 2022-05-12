تعليقا على استشهاد شيرين أبو عاقلة.. الحرية المصري: اعتداء غاشم على حرية الرأي

أدان حزب الحرية المصري اغتيال الصحفية الفلسطينية ومراسلة قناة «الجزيرة»، شيرين أبو عاقلة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي برصاص غادر، معربا عن خالص عزائه لأهلها وذويها وامنياته أن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وأضافت شروق عز الدين، مسئول المركز الإعلامي بالحزب، أن قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة يعد انتهاكًا سافرًا لحق التعبير عن الرأي وحرية الإعلام، خاصة وأن الشهيدة كانت ترتدي الزي الخاص بالإعلاميين ومن حقها أن تنقل رسائلها الإعلامية بأمان دون الغدر بها وقتلها وهي تؤدي رسالتها تجاه عملها ووطنها.

وتابعت: " نريد محاكمة المتسببين في قتل الشهيدة شيرين أبو عاقلة من خلال المحاكم الدولية"، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتلها حتى تغفل العيون عن جرائمهم ونقل ما يمارسون من انتهاكات تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكدت عز الدين، أن مصر لن تنسى ولا تغفل ابدا عن القضية الفلسطينية وما يحدث بها من انتهاكات، خاصة بعد ادانة الأزهر الشريف اليوم لقتل الشهيدة وممارسات جيش الاحتلال التي اخترقت جميع حقوق الإنسان.