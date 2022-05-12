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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سامح شكري: اجتماع تنفيذ تعهدات المناخ فرصة لتبادل الرؤى والخبرات

شكري يلقى الكلمة
شكري يلقى الكلمة الافتتاحية باجتماع المناخ في كوبنهاجن

أكد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ما يوفره الاجتماع الذي عقد في الدانمارك، اليوم الخميس، حول تنفيذ تعهدات المناخ والمنعقد برئاسة مصرية بريطانية مشتركة، من فرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول جوانب تنفيذ عمل المناخ الدولي، وذلك من خلال تفعيل بنود اتفاق باريس حول المناخ والوفاء بالتعهدات الوطنية حول خفض الانبعاثات، بجانب التعهدات الأخرى التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدة في جلاسجو العام الماضي.


وشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدنمارك حول تنفيذ تعهدات المناخ والمنعقد برئاسة مصرية بريطانية مشتركة. 

 

وحضر الاجتماع وزير الدولة البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة ٢٦ للمؤتمر، ووزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي دان يورجنسن، فضلاً عن باتريشيا اسبينوزا السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والعديد من وزراء ومسئولي الدول الأعضاء بالاتفاقية وممثلين عن المجتمع المدني.

 

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجي،  أن الوزير شكري ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها على ما يوفره الاجتماع من فرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول جوانب تنفيذ عمل المناخ الدولي، وذلك من خلال تفعيل بنود اتفاق باريس حول المناخ والوفاء بالتعهدات الوطنية حول خفض الانبعاثات، بجانب التعهدات الأخرى التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدة في جلاسجو العام الماضي.
 

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى إبراز وزير الخارجية ما تحتله قضية الوفاء بتعهدات المناخ من أولوية لدى الرئاسة المصرية للدورة المقبلة للمؤتمر وكيفية تحويل هذه التعهدات لواقع ملموس على الأرض، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تقييم الوضع الحالي لتنفيذ التعهدات وتحديد كيفية العمل من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس حول المناخ.

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