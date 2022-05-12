جوائز التميز الداخلي.. جامعة طنطا: فوز الصيدلة بالمركز الأول والعلوم الثاني والآداب الثالث

نظمت جامعة طنطا، اليوم، حفل إعلان نتائج جوائز التميز الداخلي لكليات جامعة طنطا 2022 والذي تم تنظيمه في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا لإدارة الجوائز بالجامعة.

شهد الحفل تكريم فريق مقيمي الجوائز وسفراء التميز بالجامعة والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن فئة الكليات، والمشاركين في فئات الإبداع والابتكار، وفرق العمل، حيث فازت كلية الصيدلة بالمركز الأول في فئة الكليات وتسلم التكريم الدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية، وكلية العلوم بالمركز الثانى وتسلم التكريم الدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، وكلية الآداب بالمركز الثالث وتسلم التكريم الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية.

من جانبه توجه رئيس الجامعة بجزيل الشكر ووافر الامتنان لأبنائه المقيمين القائمين على الجائزة لما بذلوه من جهود متفانية للنهوض بمنظومة التميز في الجامعة، تحت قيادة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للجوائز الداخلية بجامعة طنطا، والدكتورة هاجر علم الدين مسئول لجان التقييم بجامعة طنطا، مثمنًا أدائهم المشرف الذين قاموا به علي أكمل وجه وفي الزمن وبالكفاءة المحددة من قبل فريق جائزة مصر للتميز الحكومي.

شارك فى حفل التكريم فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي وممثل المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور كمال عكاشة، والدكتور حمدى شعبان، وعمداء ووكلاء الكليات، وعدد من المديرين التنفيذيين للمراكز والوحدات بالجامعة، والسيد جمال حمزة مدير عام مكتب رئيس الجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، ومحمد بيومى، الأمين المساعد، وعدد من مديرو العموم والإدارات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

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