موعد امتحانات الترم الثاني 2022 لكلية البنات جامعة عين شمس

اعتمد الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس جداول إمتحانات الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي 2021-2022 ويمكن للطالبات معرفة الجداول من خلا هذا اللينك اضغط هنا بالاضافة الي اعلان جدول كلية العلوم بنات عين شمس برامج ساعات معتمده ترم ثانى 2022 .

وأكد الدكتورة أميرة يوسف عددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية، حيث أكدت الكلية أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحانات بدون إحضار شهادة التطعيم وإثبات الشخصية وارتداء الكمامة.

وأشار عميدة كلية البنات فى جامعة عين شمس، إلى أنه لن يسمح بدخول اللجنة بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان، فضلا عن منع التدخين داخل اللجان نهائيا، كما يحظر دخول اللجنة بالموبايل أو أى أجهزة اتصال وأن من يخالف ذلك يعد قرينة على الغش والاخلال بنظام الامتحانات، فضلا عن منع دخول أى كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.



أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس أنه يجب علي جميع الطالبات ضرورة كتابة *رمز نموذج الأسئلة* فى ورقة البابل شيت لأنه فى حالة عدم تسجيل *رمز النموذج* سوف تحصل الطالبة على الدرجة الأقل عند التصحيح.

وأشارت الدكتورة أميرة يوسف أن نظام امتحانات البابل شيت يتميز بأنه يختلف عن الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى الكتابة الكثيرة والتلقين والحفظ، وتركز الأسئلة المقالية على جزيئات محدودة والتي يستطيع الامتحان تغطيتها، ويتيح نظام البابل شيت تغطية كافة جوانب المنهج من خلال الأسئلة المتعددة .

وتحرص كلية البنات جامعة عين شمس علي تنوع الطرق والوسائل التي تساهم في فهم المناهج التعليمية ومن ثم القدرة على حل الأسئلة في نمطها الجديد.

ولذلك حرص موقع "صدى البلد" علي توضيح أفضل هذه الطرق والمهارات التي يجب العمل بها:

١- تحديد الهدف:

يجب أن تحدد أهداف التعليم التي تسعى لتحقيقها لكل مقرر أسبوعيا وترتيبها حسب أهميتها.

٢- تنزيل الملفات:

قم بتنزيل ملفات الشرح لكل مقرر من المنصة وتنظيمها في مجلدات خاصة علي جهازك.

٣- حضور المحاضرات:

اهتم بحضور المحاضرات في الكلية واونلاين ومشاهدة فيديوهات الشرح علي المنصة لكل مقرر.

٤- التعلم والاستذكار:

يجب قراءة المحتوى بتركيز وكتابة الملاحظات والملخصات وتبادل المعلومات والأفكار مع الزملاء.

٥- تسليم التكليفات:

من الضروري تسليم التكليفات المطلوبة علي المنصة قبل انتهاء موعدها بوقت كافي.

٦- يجب متابعة مواعيد الاختبارات وحلها علي المنصة التعليمية ومعرفة نتائجها لتحسين ادائك.