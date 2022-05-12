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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: انطلاق المقارئ بمسجدي الإمام الحسين والسيدة نفيسة الأسبوع القادم

مسجد الإمام الحسين
مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه

أعلنت وزارة الأوقاف، عن انطلاق مقارئ القرآن بمسجدي الإمام الحسين والسيدة نفيسة الأسبوع القادم.

 

المقارئ القرآنية 


وجاء جدول المقارئ وفق بيان وزارة الأوقاف كالتالي:
أولاً : مقرأة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنها) :

وتنطلق بإذن الله تعالى مقرأة مسجد الإمام الحسين للأئمة والأعضاء الرسميين عقب صلاة الظهر يوم الاثنين من كل أسبوع على النحو التالي :

م - الاسم - الصفة
1. أ.د. جمال فاروق جبريل - شيخًا للمقرأة 
2. الشيخ محمد محمد محمود عبدالحليم - عضوًا 
3. الشيخ سامي صالح محمد أحمد - عضوًا 
4. الشيخ محمد عبد العزيز أبو المحاسن  - عضوًا 
5. الشيخ طه علي طه محمد - عضوًا 
6. الشيخ محمد أمين علي عبد الجواد - عضوًا 
7. الشيخ رمضان محمد عبد الغفار خاطر - عضوًا 
8. الشيخ صبري عز الدين مجاهد سليمان - عضوًا 
9. جميع أئمة المسجد – أعضاء

وتكون المقرأة العامة للجمهور بالمسجد يوم الجمعة من كل أسبوع عقب صلاة العصر ويرأسها أئمة المسجد بالتناوب .

 

ثانيًا : مقرأة مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها):

وتنطلق بإذن الله تعالى مقرأة مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) للأئمة والأعضاء الرسميين عقب صلاة الظهر  يوم الأربعاء من كل أسبوع على النحو التالي :
م - الاسم - الصفة
1. أ . د. جمال فاروق جبريل - شيخًا للمقرأة
2. الشيخ عبد الباسط حمدي  محمد عقل  - عضوًا
3. الشيخ إبراهيم قرني محمد أحمد  - عضوًا
4. الشيخ يوسف عمر رجب عمر  - عضوًا
5. الشيخ محمد إمام حنفي صالح - عضوًا
6. الشيخ صفوت على أحمد ناجى - عضوًا
7. الشيخ فتحي عبد العزيز عفيفي  قنديل - عضوًا
8. الشيخ طه أمين طه أبو المعاطي - عضوًا
9. جميع أئمة المسجد – أعضاء

وتكون المقرأة العامة للجمهور بالمسجد يوم الجمعة من كل أسبوع عقب صلاة العصر ويرأسها أئمة المسجد بالتناوب .
 

مقارئ مقارئ القرآن وزارة الأوقاف الإمام الحسين السيدة نفيسة المقارئ القرآنية جدول المقارئ

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