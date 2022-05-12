فهم رد الفعل المناعي لدى مرضى كوفيد 19..ورشة عمل بعلوم أزهر أسيوط

ينظم قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بأسيوط جامعة الأزهر ورشة عمل عن فيروس كورونا تحت عنوان:"أنماط الخلايا المناعية والتعبير الجيني لفهم رد الفعل المناعي لدى مرضى كوفيد 19 كمنظور مستقبلي لتطوير علاج لمرضى كوفيد 19"، وذلك في الفترة ما بين 22-24 مايو 2022 بقاعة المؤتمرات بقسم النبات والميكروبيولوجي.

مؤتمر علوم أزهر أسيوط

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء جاد الكريم محمود عميد الكلية، والدكتور مجدي محمد عفيفي رئيس مجلس القسم ورئيس ورشة العمل، والدكتور أحمد العادلي مقرر ورشة العمل والطالب فتحي عبدالله قائد لجنة تنظيم الحدث.

يحاضر بالورشة نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بعلم الفيروسات _الجزء العملي سيتم أداؤه بمعمل الفيروسات بالقسم. وتشمل ورشة العمل محاضرات ودروسا معملية في الموضوعات التالية:

1-التوصيف الخلوي والجزيئي لرد الفعل المناعي والخلل في التنظيم المناعي لدي مرضى كوفيد-19.

2-توضيح التعبير الجيني(mRNA وmicriRNA) المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

3-توضيح أنماط الخلايا المناعية ومجموعتها الفرعية لدى مرضى كوفيد 19.

-كما تهدف الورشة إلى تأهيل الطلاب لمعرفة كافة محتويات الفيروسات وكذلك الشغل العملي والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد ومعرفة كافة الإجراءات الوقائية للسلامة من أخطار فيروس كورونا.