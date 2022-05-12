عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فهم رد الفعل المناعي لدى مرضى كوفيد 19..ورشة عمل بعلوم أزهر أسيوط

مؤتمر علوم الأزهر
مؤتمر علوم الأزهر بأسيوط

ينظم قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بأسيوط جامعة الأزهر ورشة عمل عن فيروس كورونا تحت عنوان:"أنماط الخلايا المناعية والتعبير الجيني لفهم رد الفعل المناعي لدى مرضى كوفيد 19 كمنظور مستقبلي لتطوير علاج لمرضى كوفيد 19"، وذلك في الفترة ما بين 22-24 مايو 2022  بقاعة المؤتمرات بقسم النبات والميكروبيولوجي.

مؤتمر علوم أزهر أسيوط 

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء جاد الكريم محمود  عميد الكلية، والدكتور مجدي محمد عفيفي رئيس مجلس القسم ورئيس ورشة العمل، والدكتور أحمد العادلي مقرر ورشة العمل والطالب فتحي عبدالله قائد لجنة تنظيم الحدث. 

يحاضر بالورشة نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بعلم الفيروسات _الجزء العملي سيتم أداؤه بمعمل الفيروسات بالقسم. وتشمل ورشة العمل محاضرات ودروسا معملية في الموضوعات التالية:
1-التوصيف الخلوي والجزيئي لرد الفعل المناعي والخلل في التنظيم المناعي لدي مرضى كوفيد-19. 
2-توضيح التعبير الجيني(mRNA وmicriRNA) المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد. 
3-توضيح أنماط الخلايا المناعية ومجموعتها الفرعية لدى مرضى كوفيد 19. 
-كما تهدف الورشة إلى تأهيل الطلاب لمعرفة كافة محتويات الفيروسات وكذلك الشغل العملي والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد ومعرفة كافة الإجراءات الوقائية للسلامة من أخطار فيروس كورونا. 

علوم كلية العلوم باسيوط جامعة الأزهر فيروس كورونا الخلايا المناعية علاج لمرضي كوفيد 19 كوفيد 19 مؤتمر علوم أزهر أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

بتراجع 30 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الخميس 12 مايو 2022.. تعرف عليها

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

ترشيحاتنا

تلبية حقوق المواطن المقام الأول.. ملامح رؤية حزب الوفد في الحوار الوطني

خالد ميري : تأكيدات سعودية واماراتية أن مخزون النفط ممكن ينتهي عالميا..فيديو

الصانع المتقن والجندي المرابط تفاصيل أول جمعة دون تباعد وكمامات بالسيدة نفيسة

انفجار هائل يهز باكستان.. وسقوط قتيل ومصابين

100 كاميرا و10 أقمار صناعية وبث يصل للأمريكتين وأوروبا لتغطية الحج إعلامياً

للمرة الأولى عن قرب.. رصد الثقب الأسود في مجرتنا بصور مذهلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

فيديو

كواليس فشل دخول طلاب 2 ثانوي على منصة امتحان اللغة العربية بالتابلت.. فيديو جراف

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

جيفارا البديري .. حكاية مذيعة فلسطينية أبكت القلوب في جنازة شيرين أبوعاقلة "فيديوجراف"

حق السعاية وإلغاء الطاعة.. مطالب قومي المرأة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ