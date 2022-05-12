مجلس الشيوخ الأمريكي يؤجل حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا

سيتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتظار حتى الأسبوع المقبل على الأقل للتوقيع على حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا.

ومنع السناتور الجمهوري راند بول مجلس الشيوخ الأمريكي من تمرير مشروع قانون مساعدة يقارب 40 مليار دولار يهدف إلى تعزيز حرب أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

ويأمل زعماء مجلس الشيوخ في الحصول على موافقة بالإجماع، الأمر الذي يتطلب موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ، للتصويت على التشريع يوم الخميس قبل مغادرتهم واشنطن لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

عرض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية ميتش ماكونيل، السماح بالتصويت على تعديل بول لمشروع القانون الذي من شأنه أن يجعل المفتش العام مسؤولاً عن الإشراف على الأموال.

واعترض بول لأنه أراد من قادة مجلس الشيوخ إجراء تغييراته المقترحة دون تصويت.

أقر مجلس النواب مشروع القانون في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يعني أن موافقة مجلس الشيوخ ستسمح لبايدن بالتوقيع عليه ليصبح قانونًا.