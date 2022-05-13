مفيدة شيحة للمرأة: بلاش تعيشي جو التضحية وحطي لنفسك مقاييس جديدة مع الرجل

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الخميس، فقرة للحديث عن دراما الزواج الثاني.

وقالت مفيدة شيحة، إن تمثيل الراجل الصابر المضحي أمرا غير صحيح وحلم الراجل انه يكون لديه طفل يشيل اسمه والراجل الذي يترفهون عن هذا الأمر نادرا جدا.

وأضافت مفيدة شيحة، أنه :"محتاجين نقف كستات في امام أمور كتيرة، ونرى ما نفعله، وهناك أمور كثيرة تستحق المراجعة".

ووجهت مقدمة برنامج الستات، أنه :"حطي لنفسك مقاييس جديدة في التعامل مع الرجل وفي امور الحياة، وخيري الراجل بطريقة عاقلة، وبلاش تعيشي في جو التضحية، وحطي لنفسك مقاييس جديدة مع الرجل".





