نسرين أمين مع ابنتها في تحدي جديد على تيك توك.. فيديو

نشرت ابنة الفنانة نسرين أمين فيديو لها مع والدتها على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك.

و ظهرت الفنانة نسرين أمين بأطلالة جذابة وهي تغني مع ابنتها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

و كان اخر اعمال نسرين امين فيلم “واحد تاني” من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ومن إنتاج شركة سينرجي.



وعُرض مؤخرا للفنانة نسرين أمين فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حيث تظهر كضيفة شرف، بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربينى، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.