أحمدعيد عبد الملك: دونجا أكبر المستفدين من تولى إيهاب جلال تدريب المنتخب



يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن نبيل عماد دونجا هو الأقرب للاستفادة من تولي إيهاب جلال تدريب منتخب مصر.

وواصل عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، لا أعتقد أن جلال سيضم أي محترفين جدد، لعدم الوجود لاعب بارز سوى الذي اعتمد عليهم المنتخب مع المدربين السابقين.

وأوضح عبد الملك، الأهلي سيتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بنسبة 90%.



وأتم عبد الملك، أتوقع أن يخسر الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري بفارق هدف واحد فقط، ويتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.