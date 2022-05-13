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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار خفيفة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 13-5-2022

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13-5- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية هبة ماهر: إن البلاد فى جو الربيع، وأنه حتى هذه اللحظة درجات الحرارة غير مستقرة و اليوم هناك ارتفاع فى درجات الحرارة، وهيئة الأرصاد أكدت أن اليوم يشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

 وقد كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة وصول درجة الحرارة غدا إلى 44 درجة على جنوب البلاد، قائلا إن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى الجمعة ستصل إلى 32 درجة.

وأشار "شاهين" إلى أن مناطق جنوب البلاد ستصل بالفعل إلى 44 درجة، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا.

وأوضح أن هناك فارقا بين درجة الحرارة الصغرى والعظمى يصل إلى 15 درجة، لافتا إلى أن الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد قادمة من شبه الجزيرة العربية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا.

تشهد حالة الطقس الجمعة، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون حالة الطقس ليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد الطقس، نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، يصاحبها نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن الطقس، يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس، على مختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 19
السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 17
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 25
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25 
جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 26

 

 

 

الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

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