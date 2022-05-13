رئيس مياه الجيزة: اجتماع أسبوعي لمتابعة مشروعات حياة كريمة

عقد المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى الاجتماع الأسبوعي لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة في مركز الصف واطفيح والتأكد من نسبة الإنجاز فى مختلف المشروعات التى تقوم بها شركات المقاولات بالتنسيق مع الجهات الأخرى التي تقوم بالتنفيذ.



وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن جميع الأعمال تسير بشكل كامل وبلغت نسبة التنفيذ بالنسبة للوصلات المنزلية 100% من المشروعات التى تم استلامها من الشركات والجهات المنفذة ويتم المتابعة اليومية للأعمال وعقد اجتماع أسبوعى لحل المشاكل التى تواجه الشركات المنفذة حتى يمكن الانتهاء من المشروعات وادخالها الخدمة فى أسرع وقت حتى يمكن للمواطن الاستفادة منها.



وأوضح بدوي أن جميع الاعتمادات المالية المطلوبة للمشرعات متوفرة ويتم صرفها طبقا لقواعد الصرف الخاصة بالمشروعات لضمان سرعة الانتهاء من المشروع القومى الذى يعتبر المشروع الحضارى الأول على مستوى العالم لتطوير القرى بشكل كامل مشيرا ان التطوير فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بقرى حياة كريمة يشمل تغيير الخطوط وعمل الإحلال والتجديد للخطوط القديمة وتركيب عدادات لجميع المشتركين بالتقسيط لضمان تحصيل المقابل العادل من خلال فاتورة دقيقة ومحددة.