محمد صبحى عبر تويتر: اكرهني ولكن لا تتصرف كأنك تحبني

نشر الفنان محمد صبحى تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة “ تويتر ”.

وكتب محمد صبحى “ لا تساعدني ولكن لا تؤذيني .. اكرهني ولكن لا تتصرف كأنك تحبني .. لا تجعلني سعيداً ولكن لا تفسد سعادتي ”.

ويذكر أن قال الفنان محمد صبحي، إن هناك أعمالا تافهة كانت في زمنهم، ولكنها كانت استثناء؛ ولذا لم يكونوا يخشون منها، لأن: "البديل كان موجود"، داعيا إلى إيجاد البديل الآن؛ من أجل مواجهة الأعمال المسفة.



وأضاف "محمد صبحي"، خلال حواره ببرنامج "الحقيقة"، لمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن هناك أجهزة في الوسط الفني معنية بالمحافظة على الصورة البصرية والوجدانية والذهنية بالعمل الفني دون التدخل.

وأوضح محمد صبحي أن المجال الفني لا يجب أن يديره عظماء في مجالات أخرى، متابعا: "أنا من سنة 1976 إلى 1984 وأعاني من شخصية علي بك مظهر، الشخصية قهرتني؛ لأن الكل كان بيتكلم عن نجاح الشخصية، ولكن بعد نجاح شخصية سنبل؛ استطاع أن يقتل شخصية علي بك مظهر".