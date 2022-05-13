تأمين صحي الغربية: تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 800 ألف مواطن

أعلن الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحى بالغربية، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ٨٠٠ ألف متردد، على العيادات الخارجية خلال الربع الأول من عام 2022.

وأضاف، "جلال" أن مستشفيات الفرع قدمت خدماتها الطبية والعلاجية لـ ١٢ ألفا و ٢٤٨ مريضا في أقسام الاستقبال والطوارئ، إلى جانب ما يقرب من 6000 حالة تم حجزها في الأقسام الداخلية.

وتابع مدير الفرع، أن مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة أجرت ٢٠٠٠ عملية جراحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

وأكد مدير الفرع، أن المبادرة تشمل جراحات العظام، الرمد، الأورام، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة القوقعة، لافتا إلى تشغيل المستشفيات بالطاقة القصوى وتزويد المستشفيات بعدد ٢٠ سرير رعاية مركزة و تشغيل ٢٥ حضانة للأطفال المبتسرين، وتشغيل قسطرة المجمع الطبي لطوارئ مرضى القلب وإجراء ما يزيد عن ٦٠ حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية لمرضى الطوارئ بالإضافة إلى إدخال خدمات تخصصية لمرضى العظام ومفاصل الكتف، والغسيل الكلوي للأطفال بمبرة طنطا وإجراء عدد ٢٠ جلسة غسيل لمرضى الكلي من الأطفال.

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