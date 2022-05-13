عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محلل اقتصادي يتوقع استمرار خسائر العملات الرقمية حتى نهاية العام الجاري

العملات الرقمية
العملات الرقمية

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن بيانات التضخم الأمريكية مازالت  مستمرة فى تأثيرها على أسواق  العملات الرقمية التى ماتزال مستمرة فى تحقيق خسائرها فى الأسبوع الأسود لسوق العملات الرقيمة، مشيراً إلى أنه منذ أن شاهدنا الارتفاعات فى سوق العملات الرقمية لم يكن هناك أسبوع عاصف  على الأسواق كالذى تمر به الأن.

 وأضاف عبد الوهاب، فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد "أن الساعات  الماضية شهدت استمرار مسلسل خسائر  العملات الرئيسية  الذى بلغ قرابة  40% هذا بخلاف التراجع الحاد على عملة تيرا  وحدها  نحو97 % فقد  انخفضت من 14.27 دولار الى نحو  0.39 سنت خلال وقت كتابة الخبر.

وتابع عبد الوهاب: "جاءت  بيانات التضخم إيجابية على  أداء مؤشر الدولار الأمريكي الذي ارتد صاعدًا قرب أعلى مستوياته في 20 عام قرب قمة 104 نقطة  مع تحول الذهب والأسهم الأمريكية إلى اداء سلبي، فيما انخفضت  القيمة السوقية للعملات الرقمية قرب مستويات الـ 1.280 تريليون دولار للمرة الأولى  منذ يوليو 2020 حيث فقدت العملات الرقميه  قرابة  200 مليار دولار".

وأوضح عبد الوهاب أن عملة  بتكوين انخفضت في حدود 14% الى اقل مستوي له  خلال عام قرب الـ 27 ألف دولار بتراجع بلغت نسبته 14% بعدما كانت تتداول قرب مستويات الـ 32 ألف دولار حيث يتداول وقت كتابة المقال عند 27750 دولار.

وأكد عبد الوهاب على انهيار القيمة السوقية لعملة بتكوين إلى مستويات قرب الـ 550 مليار دولار بخسائر بلغت نحو 55 مليار دولار خلال ساعات التداول  حيث خسرت العملة مايقارب 4 آلاف دولار للعملة الواحدة.

ولفت إلى أن خسائر بيتكوين سجلت قرابة خلال اليومين الماضيين  25% بينما سجلت تراجعا بنسبة 28% خلال ثلاثين يوما وبنسبة 37% منذ بداية العام حسب التقارير، وكان الهبوط التالى من صالح الايثريوم التى فقدت قرابة ال41% منذ بداية العام حيث كانت تتداول عند قرابة ال3500 دولار لتتداول الان عند 1940 دولار .

وتوقع عبد الوهاب استمرار موجة الخسائرالعاصفة لسوق العملات الرقميه والتى من المتوقع ان تواصل خسائرها خلال المتبقى من العام الجاري نتيجة زيادة اسعار الفائده الأمريكية، محذراً من مغبة التداول فى العملات الرقميه ومدى خطورة ذلك على كل من الاقتصاديات الوطنيه والاستثمارات الشخصية، وهو ما اعتبره درس قاسي للمستثمرين في تلك الأسواق.


مؤشر أسعار المستهلكين

وكان  مؤشر أسعار المستهلكين السنوي قد سجل  ارتفاعًا بنسبة 8.3% فيما توقع الخبراء أن يسجل ارتفاعًا بنسبة 8.1% بعد أن ارتفع بـ 8.5% في الشهر الماض، أما عن مؤشر أسعار المستهلكين الشهري فقد ارتفع بنسبة 0.3% وهو أعلى من التوقعات 0.2% إلا أنه تقلص مقارنة بالارتفاع بـ 1.2% في الشهر الماضي
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) سنويًا بنسبة 6.2% وهو أعلى من التوقعات 6.0% وأقل من الرصد السابق، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري بـ 0.6% وهو أعلى من التوقعات 0.4% ومن آخر ارتفاع والذي بلغ  % 0.3

العملات الرقمية الطاقة الغذاء مؤشر أسعار المستهلكين التضخم Real Estate Finance

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

موضوعات متعلقة

لمواجهة جشع التجار.. ضبط 220 مخالفة بالمخابز والأسواق في أسوان

ترشيحاتنا

الإمارات.. صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد عقب صلاة المغرب

الرئيس التونسي: السيسي اختصر المسافة في الزمن والتاريخ وأنقذ مصر بمرحلة تاريخية

قائد مسيرة التقدم والرخاء.. مستشار مفتي الجمهورية ينعى الشيخ خليفة بن زايد

بايدن ناعيا خليفة بن زايد: كان صديقا حقيقيا للولايات المتحدة

محلل اقتصادي يتوقع استمرار خسائر العملات الرقمية حتى نهاية العام الجاري

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني.. سارع بتحديث جوجل كروم لتفادي التجسس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور ممثلو الاتحاد الأوروبي.. شاهد الاحتلال يعتدي علي جنازة شيرين أبو عاقلة

رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

مفيش توكتوك تاني.. كيف انتصرت "حدائق الأهرام" في معركتها بعد سنوات من الاستغاثة

تعدد الزوجات.. هل ينتصر القومي للمرأة لحفيظة وينتقم من الحاج متولي؟

فيديو

هل يرحل محمد صلاح إلى برشلونة.. عقبة وحيدة.. فيديوجراف

بعد ضربه 33 قلم.. تصالح فرد الأمن المعتدى عليه من أحد الأشخاص

رغم محاولات الصلح.. انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها.. فيديو جراف

الزواج شرطها للتوبة.. ماذا طلبت إنجي خوري من الفنان أدهم نابلسي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ