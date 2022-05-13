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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

1200 متسابق يشاركون في "مدينتي هاف ماراثون".. ووزير الرياضة يشكر طلعت مصطفى على حسن التنظيم

صدى البلد

شارك  نحو 1200 متسابق من 30 دولة في النسخة الثانية من " مدينتي هاف ماراثون"والتي ضمت سباقات الـ 5 كم، 10 كم، 21 كم بجانب سباق الـ 3 كم، والذي تم استحداثه في هذه النسخة بهدف تشجيع مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والكبار على المشاركة والاستمتاع بممارسة الرياضة.

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أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، شارة بدء النسخة الثانية من " مدينتي هاف ماراثون"، والمنفذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وبالتعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى" وشركة "تراي فاكتوري"، داخل شوارع مدينتي.

وقال وزير الشباب والرياضة،  أن تنظيم مثل هذه الماراثونات والأحداث الرياضية أحد السبل للتأكيد على أهمية الدور الحيوي للرياضة داخل المجتمع، على صعيد بناء الإنسان صحياً ووجدانياً، بجانب رفع الوعي بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية، موجهاً الشكر لمجموعة طلعت مصطفى على حسن التنظيم .

وشهدت فعاليات اليوم أنشطة ترفيهية وفنية أسعدت الحضور، قبل أن يقوم عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة "طلعت مصطفى"، وأيمن حقي الرئيس التنفيذي لشركة "ذا تري فاكتوري" والمدير التنفيذي لـسباق` "مدينتي هاف ماراثون"، وكريم اكرم عضو مجلس ادارةً اتحاد العاب القوى بتوزيع الجوائز على الفائزين .

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