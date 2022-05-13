مصطفى شعبان وأصالة ودينا الشربيني ينعون الشيخ خليفة

قدمت الفنانة دينا الشربيني، العزاء للشعب الإماراتي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.



وكتبت "دينا" عبر حسابها علي تويتر"‏‏‏كل التعازى القلبية لدولة الامارات الشقيقة حكومة و شعبا فى فقيدنا جميعا الشيخ خليفة بن زايد".







ونعت ايضا الفنانة اصالة نصري الراحل خليفة بن زايد وكتبت "‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون

نعزي أنفسنا وأحبتنا في ‎#الإمارات قيادة وشعبا كريماً طيّباً خلوقاً حنون ..في وفاة سمو الشيخ ‎#خليفة_بن_زايد .. نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنّاته آمين يارب العالمين".





ووجه إبراهيم سعيد التعازي لشعب الإمارات وكتب عبر حسابه على تويتر "‏‏‏‏انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجركم فى الإمارات العربية المتحدة ".







وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.



وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.



وأضاف البيان " تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم”.