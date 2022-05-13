زين الدين زيدان يواصل التألق بعيداً عن كرة القدم



شارك النجم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد متابعي صفحته على “إنستجرام” صورة جديدة له.



وظهر "أسطورة ريـال مدريد" وهو يمارس هوايته في رياضة التنس، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع زيدان وأشادوا بحرفيته.



وعلي جانب اخر أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لو جرايت، أن زين الدين زيدان سيكون أقرب للانضمام إلى باريس سان جيرمان لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وقال نويل لوجريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فى تصريحات صحفية: إذا غادر ديدييه تشامب فسيكون زين الدين زيدان بالتأكيد أحد الخيارات المتاحة لتدريب المنتخب الفرنسي في قادم الأيام.

وأشار رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه قد يتولى زيدان مهمة تدريب باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم زيدان بالعديد من الأندية، من ضمنها باريس سان جيرمان كما ارتبط أيضا المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم في قطر 2022.

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