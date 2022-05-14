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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل رز مكرمل بالفول الأخضر

رز مكرمل بالفول الأخضر
رز مكرمل بالفول الأخضر

قدمت الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل رز مكرمل بالفول الأخضر، لعشاق التجديد. 

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مقادير رز مكرمل بالفول الأخضر


½ كوب فول أخضر 
كوب رز
جزرة مبشورة اختياري 
بصلة مكعبات صغيرة
فصين ثوم مفروم
حبة طماطم مبشورة
ملح 
فلفل أسود
¼ ملعقة سكر
زيت وزبدة


طريقة تحضير رز مكرمل بالفول الأخضر


في إناء مناسب نضع البصلة والزيت والزبدة والسكر ونستمر في التقليب، حتى لون البصلة يتكرمل
نضيف الفول الأخضر والجزر ونستمر بالتقليب قليلا، وبعدين نضيف الثوم المفروم والطماطم المبشورة والملح والتوابل
نضيف الرز المغسول وميه ترتفع عن سطح الرز مقدار عقلة أصبع، ونقلب الخليط كويس ونهدي النار حتى تمام النضج ويقدم وبالهنا والشفا. كل ما عليك هو إتباع هذه الخطوات والطريقة لكى تحصلي على النتيجة المطلوبة. 

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