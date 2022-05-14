عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية إزالة الهالات السوداء في يومين.. أفضل 3 وصفات طبيعية ومجربة وناجحة

الهالات السوداء
الهالات السوداء

كيف تزيلين الهالات السوداء في يومين؟ تبحث الكثير من النساء عن أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج الهالات السوداء وكيفية التخلص منها، لذلك كشف موقع هيلثي عن وصفات للتخلص منها. 
 
وبحسب ما نشره الموقع يرجع تكوين الهالات حول العينين إلى عدة أسباب منها التعب والنوم والأرق ، بالإضافة إلى بعض الأمراض وبعض الحالات الوراثية.

أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج الهالات السوداء
 

txt

بشرة خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

txt

هالات سوداء وصداع .. مجدي بدران يوضح أنواع الحساسية وأعراضها


زيت الزيتون وماء الورد لإزالة الهالات السوداء:
 

يحتوي زيت الزيتون على مضادات للجراثيم والطفيليات الطبيعية ويساعد على إزالة الهالات السوداء التي تظهر حول العينين . كما يعمل ماء الورد على علاج وترطيب البشرة.

مكونات خليط إزالة الهالات السوداء حول العينين:


ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون الأصلي.
ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة استعمال وصفة زيت الزيتون وماء الورد

يمكنك خلط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.
تبلل كرة قطنية بالمزيج.
اتركي القطن على الهالات السوداء لمدة 20 دقيقة مع الحرص على عدم الاقتراب من العين.
شطف الوجه بالماء الفاتر.
يمكن تكرار العملية في الصباح والمساء.

النعناع لإزالة الهالات السوداء:

 

يحتوي النعناع على عوامل معالجة للجلد تعالج البشرة من التعب والإرهاق وتخلصها من الهالات السوداء حول العينين.


مكونات خليط النعناع لإزالة الهالات السوداء حول العينين:


ملعقتان كبيرتان من مسحوق النعناع.
ملعقة من الماء.


طريقة استعمال وصفة مسحوق النعناع


يخلط النعناع بالماء للحصول على مزيج متجانس.
اتركي المزيج على الهالات السوداء لمدة 30 دقيقة.
شطف الوجه بالماء الفاتر.
يمكن تكرار العملية في الصباح والمساء.

الشاي الأخضر لإزالة الهالات السوداء:

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من المضادات الحيوية التي تساعد في التئام وإصلاح الجلد التالف ، وخاصة في علاج الهالات السوداء حول العينين.


مكونات خليط الشاي الأخضر لإزالة الهالات السوداء حول العينين:


شروط الشاي الأخضر.
ماء.

طريقة استعمال وصفة الشاي الأخضر

 

تقوم بغلي الشاي في الماء لمدة 10 دقائق.
تضع شروط الشاي في الثلاجة لمدة 3 ساعات.
تضع شروط الشاي على الهالة لمدة 30 دقيقة.
تشطف الوجه بالماء الفاتر.
يمكن تكرار العملية في الصباح والمساء.

الهالات السوداء زيت الزيتون علاج الهالات السوداء ترطيب البشرة كيف تزيلين الهالات السوداء في يومين ​​​​​​​health وصفات طبيعية ومجربة وناجحة أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج الهالات السوداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

التعليم تنفي وقف امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب ضعف السيرفرات

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

زلزال داخل تويتر بعد مغادرة مسؤولين كبار ووقف التوظيف

موضوعات متعلقة

برلمانية تطالب بضرورة التصدي لفوضى البرامج والإعلانات الطبية الكاذبة وتفعيل نصوص القانون

الإفتاء: ليلة الإسراء والمعراج من مغرب يوم الأحد وحتى فجر الإثنين

ما حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج؟.. الإفتاء تجيب

دعاء الأيام البيض .. يغفر الذنوب ويزيد الرزق ويفك الكرب

ترشيحاتنا

بـ الأدوار الإقصائية.. الرباعية وش السعد على الأهلي في إفريقيا

المتهمة و البيت بيتي أبرزهم .. 3 مسلسلات جديدة في الطريق إليك

محافظة القاهرة تطرح الحديقة الدولية لحق الاستغلال لمدة 10 سنوات| تفاصيل

كيفية إزالة الهالات السوداء في يومين.. أفضل 3 وصفات طبيعية ومجربة وناجحة

معاون وزير الإسكان: الشركة المشغلة لـ النايل تاكسي حددت 150 جنيه سعرا للتذكرة

قبل مواجهة وفاق سطيف.. فوز وحيد ذهابا وإيابا لـ الأهلي على الفرق الجزائرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

لا يمكنها شرب الماء أو البكاء.. حالة نادرة تهدد شابة بالموت

طبيب ينصب على 25 امرأة بـ زرع عصا مصاصة تحت جلودهن بفنزويلا

انتصار في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن توبة وأحلام سعيدة .. صور

فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

اصطدمت بالعمود.. تفاصيل جديدة في حادث سيارة الفتيات الخمس ببورسعيد

حماية أم استعراض؟.. قصة مدرسة تمشي بصحبة البودي جاردات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ