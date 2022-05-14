كيفية إزالة الهالات السوداء في يومين.. أفضل 3 وصفات طبيعية ومجربة وناجحة

كيف تزيلين الهالات السوداء في يومين؟ تبحث الكثير من النساء عن أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج الهالات السوداء وكيفية التخلص منها، لذلك كشف موقع هيلثي عن وصفات للتخلص منها.



وبحسب ما نشره الموقع يرجع تكوين الهالات حول العينين إلى عدة أسباب منها التعب والنوم والأرق ، بالإضافة إلى بعض الأمراض وبعض الحالات الوراثية.

أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج الهالات السوداء





زيت الزيتون وماء الورد لإزالة الهالات السوداء:



يحتوي زيت الزيتون على مضادات للجراثيم والطفيليات الطبيعية ويساعد على إزالة الهالات السوداء التي تظهر حول العينين . كما يعمل ماء الورد على علاج وترطيب البشرة.

مكونات خليط إزالة الهالات السوداء حول العينين:



ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون الأصلي.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة استعمال وصفة زيت الزيتون وماء الورد

يمكنك خلط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

تبلل كرة قطنية بالمزيج.

اتركي القطن على الهالات السوداء لمدة 20 دقيقة مع الحرص على عدم الاقتراب من العين.

شطف الوجه بالماء الفاتر.

يمكن تكرار العملية في الصباح والمساء.

النعناع لإزالة الهالات السوداء:

يحتوي النعناع على عوامل معالجة للجلد تعالج البشرة من التعب والإرهاق وتخلصها من الهالات السوداء حول العينين.



مكونات خليط النعناع لإزالة الهالات السوداء حول العينين:



ملعقتان كبيرتان من مسحوق النعناع.

ملعقة من الماء.



طريقة استعمال وصفة مسحوق النعناع



يخلط النعناع بالماء للحصول على مزيج متجانس.

اتركي المزيج على الهالات السوداء لمدة 30 دقيقة.

شطف الوجه بالماء الفاتر.

يمكن تكرار العملية في الصباح والمساء.

الشاي الأخضر لإزالة الهالات السوداء:

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من المضادات الحيوية التي تساعد في التئام وإصلاح الجلد التالف ، وخاصة في علاج الهالات السوداء حول العينين.



مكونات خليط الشاي الأخضر لإزالة الهالات السوداء حول العينين:



شروط الشاي الأخضر.

ماء.

طريقة استعمال وصفة الشاي الأخضر

تقوم بغلي الشاي في الماء لمدة 10 دقائق.

تضع شروط الشاي في الثلاجة لمدة 3 ساعات.

تضع شروط الشاي على الهالة لمدة 30 دقيقة.

تشطف الوجه بالماء الفاتر.

يمكن تكرار العملية في الصباح والمساء.