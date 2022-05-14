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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق ملتقى جواهرجية مصر .. يونيو المقبل

صدى البلد

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى جواهرجية مصر، تحت عنوان « الشمول المالي ودور التحول الرقمي في تنمية قطاع الذهب في الجمهورية الجديدة»، في 12 يونيو المقبل، بحضور نخبة من تجار الذهب والمجوهرات بمصر والوطن العربي.

قال سعيد إمبابي، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة  ان الملتقى يتناول تفعيل دور التحول الرقمي في تنمية قطاع الذهب والمجوهرات، ووضع حلول عملية لقضايا ومشكلات مزمنة، وخاصة قطاع التجزئة.

وأضاف أن تفعيل دور التحول الرقمي والتكنولوجي بقطاع الذهب والمجوهرات فى مصر، اصبح امراً ملحاً نظراً للتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق الذهب العالمي، حيث يواجه العاملون بالقطاع تحديات كبيرة في مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي.

وتابع: كما يستهدف الملتقى تفعيل دور القطاع في المسئولية المجتمعية للإسهام في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال المشاركة مع الدولة في إنشاء مدينة الذهب، وتحول نصر الى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الملتقى سيتناول أيضا تفعيل دور المرأة في صناعة الذهب والمجوهرات، اذ تم تهميشها على مدار سنوات ماضية بصورة غير مرضية تماماً، في ظل وجود تجارب ناجحة سطرت تاريخا لها في قطاع الذهب والمجوهرات.

وأوضح أن الملتقى يتبنى نشر الوعي لدى المستهلك المهتم بالذهب والمجوهرات، وتوفير بيانات ومعلومات صحيحة من حقه معرفتها، من بينها، كيفية البيع والشراء بطريقة آمنة، وطرق الاستثمار في الذهب، وكذلك كل ما يطرق من تعديلات او تطوير على القطاع، مثل منظومة الدمغ الجديد بالباركود.

وأضاف أن الملتقى يستهدف خلق فرص استثمارية تعود على كافة أطراف المنظومة من المصنع والتاجر والعميل، وذلك عبر تذليل العقبات، وفق الرؤية الحديدة للدولة، وتتمثل في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لكافة القطاعات وأبرزها القطاعات الاقتصادية.

التحول الرقمي الشمول المالي الشرق الاوسط الاقتصاد الذهب والمجوهرات الاستثمار فى الذهب

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