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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

براعة سائق قطار هندي تنقذ قطيع أفيال من الموت.. فيديو

فيل يعبر أمام قطار
فيل يعبر أمام قطار

تصدر سائق قطار هندي مواقع التواصل الإجتماعي، لبراعته في إنقاذ قطيع كامل من الأفيال، كانوا يعبرون أمام القطار وهو يقوده بأقصى سرعة في غابات الهند.

ووفقا لموقع “هندوستان تايمز” توقف سائق القطار في الوقت المناسب لإنقاذ مسارات عبور الأفيال، وظهر في مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع، سائق القطار وهو يضغط على الفرامل في الوقت المناسب لإنقاذ آخر فيل بري من القطيع.

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امتدح مستخدمو الإنترنت سائق القطار بعد أن ساعدت سرعة البديهة في إنقاذ حياة فيل بري، ويُظهر الفيديو الذي تمت مشاركته على موقع التغريدات “تويتر”، القطار وهو يتوقف في الوقت المناسب للتأكد من أن الفيل لم يصب بأذى.

ونشر حساب “DRM APDJ”، وهو الحساب الرسمي للحياة البرية على تويتر، الفيديو وتعليقات وصفية مع الفيديو، ولاحظوا فجأة أن الفيل البري وهو يسير في مساره، في الساعة الخامسة والنصف مساءا.

وأنقذ استخدام الفرامل للتحكم في سرعة القطار، الحيوان الضخم في الحياة البرية، ويُفتح مقطع الفيديو، المأخوذ من داخل القطار، لإظهار تباطؤه، وفي غضون لحظات، وعلى مسافة ليست بعيدة يمكن للموجود في القطار أن يرى فيلًا بريًا يعبر القضبان.

وتم نشر الفيديو قبل يوم، ومنذ مشاركته، جمع ما يقرب من 100 ألف مشاهدة في غضون ساعات من نشره، ويتضح وجود الكثير من التعليقات بلغات مختلفة.

وكتب أحد مستخدمي تويتر: "يحيا السائق". فيما شارك آخر: "يجب أن تتم مكافأته". وعلق ثالثًا: "عمل رائع".

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