حسين الجسمي بعد انتخاب بن زايد رئيسًا للإمارات: نبايعك على الولاء والإخلاص

هنأ الفنان حسين الجسمي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعد توليه مقاليد الحكم لدولة الإمارات العربية المتحدة، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه في خدمة البلاد والعباد.



وكتب الجسمي عبر حسابه علي تويتر "‏سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

نبايعك على الولاء والإخلاص والوفاء والطاعة الكاملة.. فأنت حامي الوطن وقائد مسيرته.. وعنوان البذل والعطاء.. وفارس السلام المقدام.. ورجل التسامح والإنسانية.. وصاحب الرؤى الاستثنائية لمستقبل الوطن وشعبه في كافة المجالات.. وفقكم الله سيدي وسدد خطاكم".







أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.



وانتخب المجلس بالإجماع، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، محمد بن زايد رئيسا للبلاد.