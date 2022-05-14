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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد .. فرحة فلاح خلال حصاد ودراسة محصول القمح

حصاد القمح
حصاد القمح

حالة من الفرح يعيشها كل فلاح عند حصاد محصول بذل فى زراعته ورعايته جهدا كبيرا، ومن أهم المحاصيل التى يحرص عليها الفلاحون محصول القمح، الذى يتم حصاده مرة واحدة فى العام.

 

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يظهر خلاله فرحة احد الفلاحين وهو يقوم بالرقص خلال جمع ودراسة محصول الذهب الأصفر، قبل توريده إلي الشون والصوامع المخصصة لتخزينه في المحافظة التابع لها.


 


قال  ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع، أن هناك احتياطيا استراتيجيا من القمح في مصر.

 
وأضاف ياسر توفيق  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير " المذاع على قناة “ صدى البلد “، :”  في الفترة الحالية مستعدون لاستقبال 6 مليون طن قمح محلي  في الصوامع ”.


وتابع ياسر توفيق:" حتى الآن  تم استلام أقماح تقدر بـ 1.6 مليون طن على مستوى الجمهورية من القمح المحلي ".

https://fb.watch/c-BxQOSnrS/ 
وأكمل ياسر توفيق :" في كل ساعة يصل لنا بيان بكمية الأقماح التي تدخل الصوامع وهناك إقبال كبير من المزارعين على توريد القمح في الصوامع لتوفير مخزون استراتيجي كبير من القمح ".

https://fb.watch/c-BxQOSnrS/

 

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المزارعين محصول القمح مقطع فيديو الشون والصوامع الذهب الاصفر مخزون استراتيجي قمح محلي رواد موقع التواصل الاجتماعي الاستلام والتخزين

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