أنشطة جامعة حلوان.. دورات تدريبة تشمل العاملين وإعضاء هيئة التدريس.. والطلاب: مطلبنا زيادتها وأن تكون مؤهلة لسوق العمل

رئيس جامعة حلوان:

نحرص على إعداد القيادات والعمل على تطوير مهاراتهم

دورات تدريبة للطلاب خلال الإجازة بشهادات معتمدة

والطلاب: نتمنى زيادة الدورات وأن تتعدم الجامعة توفير تذاكر مترو مخفضة للطلاب

تعمل جامعة حلوان علي تنظيم العديد من الدورات التدريبية و اللقاءات وورش العمل في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات لتقديم كافة الدعم الذي يحتجونه للنهوض والارتقاء بالجامعة، بإضافة إلى تقديم دورات تدريبة أخرى للطلاب من إجعل إعدادهم لسوق العمل وزيادة مهارتهم، وذلك تحت الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس للدراسات العليا والبحوث، وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

يعقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتورة مني سامح أبو هشيمة مدير المركز البرنامج التدريبي اعداد القيادات الجامعية السادس خلال الفترة من ٢٣: ٢٥ مايو ٢٠٢٢.

وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تحرص إعداد القيادات والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال عقد الدورات التدريبية لهم وذلك في عديد من الجوانب، والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة.

بينما قالت الدكتورة منى أبوهشيمة، مدير المركز، أن الجامعة حريصة على مهتمة ببرنامج إعداد القيادات واختيار المدربين موضحة خريطة عمل البرنامج والمحاضرين حيث قالت أن البرنامج يقام على ثلاثة أيام و يحاضر فى البرنامج اساتذة متخصين وعالى درجة كبيرة وهامة من الكفاءة .

يتضمن اليوم الأول في البرنامج التدريبي جلستين تكون الاولي عن القضايا القومية ومكافحة الفساد يحاضر فيها أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، والثانية عن الجامعات الأهلية والذكية وتحقيق الرسالة القومية للتعليم والبحث العلمي ويحاضر فيها الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي الأسبق ووكيل مؤسسين جامعة حلوان الأهلية ، وتتضمن الجلسة الثالثة الحديث عن التخطيط الاستراتيجي يحاضر فيها الدكتورة رشا شرف أستاذ التربية المقارنة والدولية والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان والملحق الثقافي المصري الأسبق بالمملكة المتحدة وأيرالندا ونائب رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني لشئون الطلاب سابقا.

ويشتمل اليوم الثاني من الدورة التدريبية في الجلسة الاولي محاضرة عن التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا، خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية يلقيها الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي الأسبق، وتتصمن الجلسة الثانية محاضرة عن فن القيادة الجامعية يلقيها الدكتورة سهير عبد السلام عضو مجلس الشيوخ وعميد كلية الآداب وجامعة حلوان سابقا.

وفي اليوم التدريبي الثالث تعقد محاضرة عن الجوانب القانونية في الجامعات تلقيها الدكتورة فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعميد كلية الحقوق السابق، وتشمل الجلسة الثانية محاضرة عن الجوانب المالية والادارية بالجامعات يلقيها الدكتور جمال علي محمد أستاذ المحاسبة المالية والمستشار المالي لرئيس الجامعة.

كما تحرص الجامعة ايضا على تتظيم برامج تدريبة إيضا الطلاب وذلك فى إطار الارتقاء بالأجيال في ظل التطور المتلاحق لتكنولوجيا المعلومات، حيث ينظم مركز الحساب العلمي- قسم التدريب بجامعة حلوان دورات تدريبية لطلاب الجامعة وأبناء العاملين بأجازة منتصف العام والأجازة الصيفية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور سيد عبد الجابر مدير المركز، والدكتورة نجلاء سعيد أمين المركز، والأستاذ أسامة عبد الرازق رئيس قسم التدريب.

هذا وتعقد الدورات بمعامل مكيفة، ويتم تدريب الطلاب كلاً على جهاز منفصل من قبل أساتذة متخصصين، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة ، ويتم حجز الدورات بمقر قسم التدريب بالمركز .

وقد أعلن المركز أن الدورات كالآتي:

Windows 10 & Office 2016/ Word- Excel - p.p -Access

MS -Word 2016

-MS- Excel 2016

MS- Powerpoint 2016

MS - Access 2016

Excel for commercial transactions

واوضح وائل عبد الله أحد طلاب جامعة حلوان أن فكرة تقديم دورات تدريبة خلال إجازة الصيف امر جيد حيث يعد إستثمار ناجح للطلاب لإستغلال فترة الاجازة وإضافة مهارة جيدة لهم تساعدهم على التميز بعد إنتهاء الدراسة والتقدم فى سوق العمل .

بينما علقت الطالبة ندى مصطفى أحد طلاب جامعة حلوان، أن الدورات التدريبة يجب أن تكون فى التخصصات التى تعد من الاساسيات المطلوبة فى سوق العمل الان مثل دورات فى البرمجة والفوتوشوب والمونتاج.

بينما طلب الطالب إسلام جمال احد طلاب جامعة حلوان، بضرورة أن تقوم الجامعة بالتنسيق مع مترو الانفاق بتوفير تذاكر للطلاب المقدمين لدورات تدريبة فى الجامعة، وأن إشتراك المترو يتوقف خلال الإجازة ولبعد مسافة الجامعة يعد المترو هو وسيلة المواصلات الاساسية لجميع طلاب الجامعة.