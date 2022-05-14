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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوستالجيا .. معلومات عن الفنانة ليلى حمادة

ليلى حمادة
ليلى حمادة

ليلى حمادة، واحدة من الممثلات اللاتي استطعن تقديم العديد من الأدوار الفنية المهمة، على مدار مشوارها الفني، نستعرض لكم أبرز المعلومات عنها من خلال الأسطر التالية: 

ليلى حمادة

شاركت ليلى حمادة في العديد من الأعمال الفنية، منها "فيلم امبراطورية ميم - جفت الدموع - شلة المراهقين - والشهد والدموع - وضمير أبلة حكمت - والقرين". 

اكتشفت موهبتها الفنية ماما سميحة، مديرة عام برامج التليفزيون، حيث قدمتها للشاشة الصغيرة في برامج الأطفال وهي مازالت في الخامسة من عمرها، فقد عشقت الميكروفون وبرعت في تقليد الأشخاص المحيطين بها.
 

ليلى حمادة


حصلت "حمادة" على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ولكنها كانت قد بدأت مسيرتها وهي طفلة، الأمر الذي جعلها تترك مجال السياسة والاقتصاد وتكمل مسيرتها الفنية، فقد شاركت أشهر النجوم آنذاك، وقفت أمام فاتن حمامة وأحمد مظهر في فيلم "امبراطورية ميم" عام 1972 وعندما نالت إعجاب سيدة الشاشة رشحتها مرة أخرى لتشاركها أيضا في المسلسل الاجتماعي "ضمير أبلة حكمت" عام 1991.
 

ليلى حمادة


وتمتعت ليلى حمادة بجمال هادئ ووضعت لنفسها أسلوبا خاصا خلال مسيرتها الفنية، حيث جسدت دور "منى" في فيلم "جنس ناعم"، الذي شاركها البطولة الفنان عادل إمام وسمير صبري، حيث قدمت في الفيلم مشهد إغراء واحد فقط رغم أنها كانت ترفض تقديم هذه النوعية من المشاهد.

وتعاونت "حمادة" مع المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم "إسكندرية ليه" عام 1979، كما تعاونت معه أيضا في فيلم "حدوتة مصرية" عام 1982، ولعبت دور شقيقة الفنان نور الشريف الصغرى.

ليلى حمادة فيلم امبراطورية ميم ضمير أبلة حكمت جنس ناعم سمير صبري

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