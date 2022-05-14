رئيس خطة النواب : 64 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين.. فيديو

تحدث الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الموازنة الجديدة ومصير مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بعد إرسالها من الحكومة لمجلس النواب.

وقال "الفقي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الموازنة الجديدة حافظت على سعر رغيف الخبز واستمرار دعم الدولة له، لافتا: "الموازنة الجديدة رفعت مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي بشكل كبير.

وأضاف: "ما لا يقل عن 70 مليون مواطن يستفيدون من رغيف العيش المدعم، و64 مليون يستفيدون من البطاقة التموينية"، مؤكدا: "القيادة اهتمت بالطبقات المتوسطة ومنخفضة الدخل".

وأشار الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية أدارت ملف تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية بجدارة.