بلوجر ينشر فيديو لكسر قطعة أثرية عمرها 3000 عام من أجل المشاهدات

تصدر مقطع فيديو موقع “تيك توك - TikTok” ويظهر به شخص بلون بشرة بيضاء يظهر وهو يحطم وعاء أثري عمره 3000 عام.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” قام الشخص الذي يطلق على حسابه “EngineerLabs” والذي يصف نفسه بأنه شركة أمريكية تصنع هدايا ذات صلة بالعلوم، ويظهر في الفيديو قطعة اثرية قديمة تم تحطيمها.

وأظهر الفيديو رجلاً أبيض لم يذكر اسمه يأخذ إناء بعنوان “Indus Vallery. تيراكوتا (مهد الحضارة)، ثم يرمي القدر على الأرض، وقال: “هذا الإناء الفخاري لم ينكسر منذ 3000 عام، ولكن ها هو تحطم الآن”.

بينما لم يكن من الواضح في ذلك الوقت ما إذا كان قد تم حفر الوعاء بالفعل من منطقة جنوب آسيا التي كانت موطنًا لحضارة وادي السند، من 3300 عام إلى 1300 قبل الميلاد ، إلا أن مستخدمي تيك توك أدانوا الرسالة وراء المقطع.

قال مستخدم “تيك توك”، الذي أعاد نشر المقطع المحذوف منذ ذلك الحين: “لاحظ كيف يمكن الاستغناء عن القطع الأثرية، الثقافات الأخرى للأشخاص الآخرين”.

وأضاف آخر في التعليقات: "لا يهم التبرير أو ما إذا كان حقيقيا أم لا، مجرد حقيقة نشر مثل هذا المحتوى ضار جدا ".

وعلق آخر قائلاً: "لقد جعلني هذا الفيديو أشعر بالغثيان ، وأنا أفكر في عدد الأشياء الأخرى التي دمروها بلا مبالاة لمجرد أنهم يملكونها".

فيما يعتقد العديد من الآخرين أيضًا أن القدر الذي يبلغ عمره 3000 عام لا يمكن أن يكون أصليًا، ولكن اعتذر الحساب الذي نشر الفيديو باعتباره معلومات مضللة، لأن القدر الفخاري كان نسخة طبق الأصل.

ومن المعروف أنه يوجد عدد كبير من المنتجات المقلدة، ولسوء الحظ، لم يحدد الشخص الذي صنع الفيديو ذلك، وبدلاً من ذلك وصفه بأنه قطعة أثرية عمرها 3000 عام" لمجرد جذب الانتباه.

وتابع الحساب الذي نشر الفيديو في اعتذاره: “ليس لدينا حقًا أحد نلومه على المعلومات الخاطئة باستثناء أنفسنا، من الواضح أننا لن نكسر قطعة أثرية ثقافية أصيلة لمجرد فيديو تيك توك، الوضع مؤسف”.