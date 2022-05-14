لامبورغيني تعلن قدوم أوروس الكهربائية الجديدة.. صور

تعتبر لامبورجيني أوروس من أقوى وأغلى سيارات الدفع الرباعي المعروضة للبيع حاليًا، وتقوم الشركة الإيطالية بتطوير نسخة أكثر قوة، والتي من المتوقع أن تظهر لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، كما ستأتي بنسخة كهربائية بالكامل في وقت لاحق لم يحدد بعد.

امبورغيني تؤكد على قدوم أوروس الكهربائية الجديدة

أتيحت الفرصة مؤخرًا لـ Drive للجلوس مع رئيس تصميم Lamborghini Mitja Borkert والتحدث عن العديد من الموضوعات المختلفة، كان من بينها سؤال حول البديل المحتمل الكهربائي للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفائقة، وأكد بوركيرت مبدئيًا السيارة الكهربائية ولكنه تراجع بعد ذلك قليلاً.

امبورغيني تؤكد على قدوم أوروس الكهربائية الجديدة

قال المصمم للصحيفة الأسترالية: "عاجلاً أم آجلاً ، ستصبح أوروس كهربائية ... لأكون صادقًا، اللوائح في العالم وأيضًا القبول الاجتماعي ،الاتجاه يسير نحو السيارات الكهربائية في الوقت الحالي ، بعد أن أصبح خليفة أوروس يعمل بالكهرباء.

امبورغيني تؤكد على قدوم أوروس الكهربائية الجديدة

من المؤكد أن سيارة اوروس الكهربائية لن تكون جاهزة مع هذا الجيل من النموذج ربما يعني هذا نظرًا لحقيقة أن خليفتها لن يصل قبل عام 2028 سيتعين علينا الانتظار حتى نهاية هذا العقد على الأقل لرؤية Urus EV.

امبورغيني تؤكد على قدوم أوروس الكهربائية الجديدة

أكد بوركيرت أن الشركة ستوفر طاقة الاحتراق لأطول فترة ممكنة من الناحية القانونية، ومع ذلك، فإن التحول إلى المحركات الكهربائية أمر لا مفر منه.