عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

درب السندادية أحد أحياء الخارجة القديمة المبني علي الطراز الإسلامي.. شاهد

درب السنداديه
درب السنداديه

يسمى درب السندادية الأثري بمدينة الخارجة في الوادي الجديد نسبة الي عائلة السندادية أقدم عائلات الخارجة، حيث يرجع تاريخ الدرب إلى نهاية العصر العثماني، ويبلغ طوله حولي 500 متر، وهو درب ضيق متعرج مسقوف بالجريد وخشب الدوم ومبني بالطوب اللبن ويضم عدة منازل قديمة وحجرات لحفظ الغلال وطحنها وحجرات للفرن القديم، وهو تخطيط معماري نادر يجعل درجة الحرارة منخفضة صيفًا ومرتفعة شتاًء، ويضم حارات فرعية ضيقة تضم منازل قديمة أيضًا، لحماية السكان من أية هجوم أو سطو اللصوص.

يقول المؤرخ  محمود عبد ربه الباحث في تاريخ الواحات إن  درب السندادية  يحمل حكايات شعبية قديمة وموروثات ثقافية فريدة، وهو بمثابة همزة وصل بين الماضي والحاضر، وخلال السنوات الماضية حوصر بالإهمال، حتى تم إدراجه ضمن خطة التطوير الحضاري وبالفعل تم إزالة  بعض المساكن المنهار ضمن  خطة تطوير العشوائيات.

واوضح  أنه ليس هناك تاريخ محدد لإنشاء درب السندادية ، ويعود اصل تسمية الدرب الى عائلة ( السندادي ) بالخارجه ووفقا للمخطوطات القديمة هم اول من اسس الخارجه القديمة وجدهم الأكبر ( رميته ) ويحكى انه اتي من السند بعد الطوفان بزمن بعيد وعاش مع جماعة آخرين هم ( خزام ) و ( الإدريسي ) فاصبحت المدينة مكونة من ثلاث عائلات تبادلوا الحكم فيما بينهم عندما كثر اهل الواحات الخارجه ، ومما يدل على ذلك هو العثور على مشانق بمنازل السندادية وخزام كانت باقية حتى عهد قريب .

اقرا ايضا:

txt

زراعة الوادي الجديد: توريد 250 ألف طن قمح للصوامع داخل المحافظة وخارجها

واوضح   ان درب السندادية يحد الخارجة القديمة من الجهة الشمالية و يقع شمالي شرقي مسجد( المحيبس ) الذي شيد في عهد الدولة الايوبيه ( 1342م- 1174م )  وكانت مئذنته قائمة الي وقت قريب  بينما تقع عين الدار القديمة بين منطقة السندادية والمحيبس ،، ولا يوجد ما يوثق أي الدروب انشئ اولا ولكن مما لاشك فية ان اول العائلات هم اول من اقاموا الدروب وبالتالي فان درب السندادية هو اول الدروب القديمة تشييدا في الواحات الخارجه .

 

وأشار الي أن  درب السندادية يتشابه، مع ابنية مدينة القصر الإسلامية في التصميم ومساقط الهواء والحارات والأزقة و البوابات ، و يمتد درب السندادية بطول ما يقرب من نصف كيلو متر وهو عبارة عن درب متعرج متفرع منه عدة حارات صغيرة وعلى جانبيه مجموعة من المنازل السكنية المتلاحقة جميعها من الطوب اللبن يحتوى كل منزل من هذه المنازل ما بين الحجرتين أو الثلاث حجرات وكان ابناء العائلة الواحدة يقيمون في منزل واحد ويتزوجون فية ولكل رجل منهم غرفة داخل المنزل الذي تحكم فيه ام الأولاد الذكور جميع نساء أبنائها وأحفادهم ، كما يضم البيت الواحد مكانا مخصصا للفرن والمهراس الذي كان يطحن الغلال.

 

 أما أسقف المنازل والحارات فغطيت بجريد النخيل وسعفة وأفلاق الدوم والنخيل وجميع هذه لخامات محلية متوافرة من البيئة وقد أدى التخطيط المعماري الفريد والخاص بهذا الدرب إلى أن يجعل درجة الحرارة منخفضة صيفا ودافئة شتاء. وبالنسبة للحارات هناك التي لا تزيد عرض الواحدة منها عن (متر ونصف) وبطول عشرين مترا إلى ثلاثون مترا تضم بداخلها من ثلاثة إلى أربعة منازل ربما كانت تخصص لأسر وكان يغلق على كل حارة باب خشبي من خشب الدوم بالإضافة إلى الباب الخارجي الذي يضم هذه المجموعات المعمارية بداخلة لحماية السكان من أي هجوم أو سطو خارجي.

 

2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
الوادى الجديد السنوات الماضية العشوائيات داخل المنزل محمود عبد ربه عشوائيات الإسلام مسجد المدينة المساكن شعبي الخارج زراعة الوادي الجديد المنازل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو الهول غمض عينه.. حقيقة ترند مكتسح السوشيال ميديا | شاهد

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

عملية جراحية بالكتف.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام بعد دخولها المستشفى

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

موضوعات متعلقة

تعليم الوادى الجديد يستأنف امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

حكم المسح على الشراب الخفيف والمقطوع.. اعرف الشروط

إبراهيم حسن عن عصبية التوأم : كيروش أدار نهائي الأمم من المدرجات

مروان بابلو يعيد أغانيه المحذوفة على يوتيوب بعد عودته من الاعتزال.. فيديو

خبير آثار يرصد أهمية دير أبو مينا كقيمة عالمية استثنائية

ثاني أكبر مدينة.. أوكرانيا: القوات الروسية تنسحب من خاركيف

وزير التعليم يدعو متابعيه لمشاهدة فيلم «ألف اختراع واختراع »عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد ووصفات مختلفة لـ زيت الياسمين للبشرة

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

فيديو

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ