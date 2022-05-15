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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. جنرال موتورز تتطلع لإعادة دخول السوق الأوروبية بمركبات كهربائية.. ارتفاع أسعار جيلي كولراي موديل 2022 في مصر

صدى البلد

شر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

بورش 718 بوكستر سبايدر RS تظهر في لقطات تجسسية جديدة .. صور

استطاعت شركة بورشه الالمانية أن تقدم نخبة عالية الاداء من السيارات القوية، التي تتميز بقدراتها القوية في الانطلاق والتسارع، مثل النسخة الايقونة 911، وبورشه تايكان، وباناميرا، وغيرها من فئة الـ SUV مثل بورشه ماكان وقرينتها من نفس الفئة كايين.

 

جنرال موتورز تتطلع لإعادة دخول السوق الأوروبية بمركبات كهربائية.. تفاصيل

صبحت السيارات الكهربائية تمتلك بشعبية كبيرة، وتعتبر أوروبا واحدة من أكبر أسواق السيارات في العالم، وكانت شركة جنرال موتورز قد تخلت عن أوروبا بشكل أساسي منذ عدة سنوات، لكنها تريد العودة من جديد ودخول السوق مجدداً كعلامة تجارية كهربائية بالكامل، وفقًا لما ذكرته ماري بارا، الرئيس التنفيذي للشركة.

 

ارتفاع أسعار جيلي كولراي موديل 2022 في السوق المصري .. تفاصيل

شهدت النسخة جيلي كولراي موديل 2022 زيادة سعرية داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وقدرت هذه الزيادة بنسبة تتراوح بين 30 و 45 ألف جنيه.

 

بورشة كايين كوبيه تحصل على ترقيات خارقة تصل إلى 796 حصانًا.. صور

كشفت شركة تعديل السيارات الألمانية  Manhart Performance CRT 800، وهي النسخة المعدلة للسيارة بورشة كايين كوبيه توربو ورفعت قوة محركها إلى 796 حصانًا و 804 رطل قدم (1.090 نيوتن متر)، وهو رقماً ضخماً مقارنة بقوة 541 حصان (404 كيلو واط) و 567 رطل قدم (770 نيوتن متر) في الطراز الأصلي.

 

تصل 45 ألف جنيه.. زيادة في أسعار جيلي أوكافانجو موديل 2022 |تفاصيل

شهدت النسخة جيلي أوكافانجو موديل 2022 ارتفاعًا في قيمتها التسويقية، حيث قدرت الزيادة السعرية عن الفئة الثانية بقيمة قدرها 40 الف جنيه، بينما لم يتم الاعلان عن زيادات سعرية تتعلق بالفئة الأولى COMFORT.

اخبار السيارات جيلي السوق المصري بورشه كايين جيلي أوكافانجو

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