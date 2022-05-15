أخبار السيارات.. جنرال موتورز تتطلع لإعادة دخول السوق الأوروبية بمركبات كهربائية.. ارتفاع أسعار جيلي كولراي موديل 2022 في مصر

شر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

استطاعت شركة بورشه الالمانية أن تقدم نخبة عالية الاداء من السيارات القوية، التي تتميز بقدراتها القوية في الانطلاق والتسارع، مثل النسخة الايقونة 911، وبورشه تايكان، وباناميرا، وغيرها من فئة الـ SUV مثل بورشه ماكان وقرينتها من نفس الفئة كايين.

صبحت السيارات الكهربائية تمتلك بشعبية كبيرة، وتعتبر أوروبا واحدة من أكبر أسواق السيارات في العالم، وكانت شركة جنرال موتورز قد تخلت عن أوروبا بشكل أساسي منذ عدة سنوات، لكنها تريد العودة من جديد ودخول السوق مجدداً كعلامة تجارية كهربائية بالكامل، وفقًا لما ذكرته ماري بارا، الرئيس التنفيذي للشركة.

شهدت النسخة جيلي كولراي موديل 2022 زيادة سعرية داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وقدرت هذه الزيادة بنسبة تتراوح بين 30 و 45 ألف جنيه.

كشفت شركة تعديل السيارات الألمانية Manhart Performance CRT 800، وهي النسخة المعدلة للسيارة بورشة كايين كوبيه توربو ورفعت قوة محركها إلى 796 حصانًا و 804 رطل قدم (1.090 نيوتن متر)، وهو رقماً ضخماً مقارنة بقوة 541 حصان (404 كيلو واط) و 567 رطل قدم (770 نيوتن متر) في الطراز الأصلي.

شهدت النسخة جيلي أوكافانجو موديل 2022 ارتفاعًا في قيمتها التسويقية، حيث قدرت الزيادة السعرية عن الفئة الثانية بقيمة قدرها 40 الف جنيه، بينما لم يتم الاعلان عن زيادات سعرية تتعلق بالفئة الأولى COMFORT.