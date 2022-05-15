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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورش 718 بوكستر سبايدر RS تظهر في لقطات تجسسية جديدة .. صور

بورشه 718 بوكستر
بورشه 718 بوكستر سبايدر RS تظهر في لقطات تجسسية جديدة

استطاعت شركة بورشه الالمانية أن تقدم نخبة عالية الاداء من السيارات القوية، التي تتميز بقدراتها القوية في الانطلاق والتسارع، مثل النسخة الايقونة 911، وبورشه تايكان، وباناميرا، وغيرها من فئة الـ SUV مثل بورشه ماكان وقرينتها من نفس الفئة كايين.

بورشه 718 بوكستر سبايدر RS 

ولكن يبدو أن العدسات التجسسية استطاعت تبهر محبي العلامة التجارية اللمانية، بعد أن رصدت احدث اصدات بورشه، وهي النسخة 718 بوكستر سبايدر RS، وذاك اثناء تأدية بعض الاختبارات داخل حلبة نوربورجرينج الشهيرة.

بورشه 718 بوكستر سبايدر RS 

بورشه 718 بوكستر سبايدر RS تظهر في لقطات تجسسية جديدة

 

وتظهر السيارة بورشه 718 بوكستر سبايدر RS ببعض التغيرات مثل وجود فتحات خلف النوافذ الجانبية للسيارة، مع بعض التعديلات الخاصة بالسقف، بالاضافة إلى بعض اللمسات القياسية ابرزها المصابيح الامامية صاحبة الشكل البيضاوي، مع سبويلر خلفي رياضي، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز.

بورشه 718 بوكستر سبايدر RS 

وتشير بعض التوقعات حول اعتماد السيارة 718 بوكستر سبايدر RS على محرك سداسي الاسطوانات مسطح، سعة 4000 سي سي، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 493 حصانا، و 448 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة سباعي السرعات طراز PDK.

بورشه 718 بوكستر سبايدر RS 

وبهذه القدرات تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 96 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 3.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 315 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الخلفية عن طريق ترس تفاضلي قابل للقفل ميكانيكياً.

بورشه 718 بوكستر سبايدر RS 
بورشه بورشه 718 بوكستر سبايدر بورشه 718 بوكستر سبايدر RS شركة بورشه الالمانية

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