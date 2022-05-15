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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مزاعم لا أساس لها.. جاسوس بريطاني: فلاديمير بوتين مريض بشكل خطير

بوتين
بوتين

قال الجاسوس البريطاني السابق الذي كتب ملفًا عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتدخل الروسي المزعوم في الحملة الانتخابية الأمريكية لعام 2016 ، إن المصادر أبلغته بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مريض بشكل خطير"، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

كشف العميل المخابراتي كريستوفر ستيل ، الذي أدار مكتب روسيا التابع لـ MI6 (المخابرات البريطانية) بين عامي 2006 و 2009 وعمل هناك في التسعينيات ، إن مرض بوتين كان "أحد عناصر" ما يحدث في أوكرانيا، وفق ما زعم الجاسوس.

وقال الجاسوس لشبكة سكاي نيوز مستمرًا في مزاعمه التي لم يؤكده بأي دليل:"بالتأكيد ، ما نسمعه من مصادر في روسيا وأماكن أخرى ، هو أن بوتين ، في الواقع ، مريض بشكل خطير".

أضاف الجاسوس في مزاعمه"ليس من الواضح بالضبط ما هو هذا المرض - سواء كان غير قابل للشفاء أو لا نهاية له ، أو أيا كان. لكن بالتأكيد ، أعتقد أنه جزء من المعادلة".

وتأتي تصريحاته بعد أن قال الميجر جنرال الأوكراني كيريلو بودانوف ، في مقابلة حصرية مع شبكة سكاي نيوز ، إن الزعيم الروسي مريض بشدة بالسرطان وأن انقلابًا لإزالته جاري في روسيا.

انتشرت التكهنات حول صحة فلاديمير بوتين منذ عدة سنوات ، لكنها اشتدت منذ أن أمر بغزو أوكرانيا.

ذكرت مجلة نيو لاينز  أنها حصلت على تسجيل صوتي لمقرب من الكرملين وصف الرئيس الروسي بأنه "مريض للغاية بسرطان الدم".

وتقول المجلة إنه تم إرسال "مذكرة سرية للغاية" من قبل مقر وكالة الأمن الداخلي الروسية ، إلى جميع مديريها الإقليميين لإصدار تعليمات إلى رؤساء المناطق بعدم الثقة في الشائعات حول حالة الرئيس.

وبحسب محللين، فمنذ سنوات والشائعات تدور حول صحة بوتين، في محاولة فيما يبدو للنيل من الرئيس الروسي، الذي إن تأثرت صحته بشكل بالغ فسيخرج بيان من الكرملين يوضح هذا، أما تفسير تحركاته المقلقة للغرب على إنها مرض، فهي محض اداعاءات لا أساس لها.
 

الجاسوس البريطاني السابق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التدخل الروسي المزعوم الحملة الانتخابية الأمريكية لعام 2016 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مريض بشكل خطير العميل المخابراتي كريستوفر ستيل

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