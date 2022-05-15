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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات أسيوط تحيل أوراق قاتل الطفل يوسف إلى المفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق شخص إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي، لقتله طفل وسرقة هاتفه المحمول ليلة عيد القيامة من العام الماضي بمركز القوصية.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار علي أبوبكر رئيس المحكمة وأمانة سر بخيت شحاتة وفنجري عبدالرحيم .

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تعود وقائع القضية تلقي مديرية امن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 14 عاما ملقاة خلف احد المنازل بمدينة القوصية ليلة عيد القيامة المجيد من العام الماضي.

 

على الفور تم تشكيل فريق من الأمن العام ومباحث القوصية وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لطفل يدعى " يوسف . ح . ف " 14 مقيم قرية مير بالقوصية ودلت التحريات إلى قيام أحد جيران المجني عليه ويدعى " جوزيف . ع " قام باستدراج المجني عليه بدعوى تعليمه قيادة السيارات وفور وصول إلى منطقة خاوية من السكان قام بخنقه بحزام وقام بسرقة هاتفه المحمول.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بدعوى سرقة هاتف المجني عليه.

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