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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل 25 لاعبا مصريا للدور الثاني من بطولة العالم للاسكواش

الاسكواش
الاسكواش

بعد انتهاء أحداث الدور الأول، تأهل 25 لاعبا ولاعبة مصريين لمباريات الدور الثاني من بطولة العالم للاسكواش لمحترفي الرجال والسيدات، والمقامة بنادي Club S التابع لشركة سوديك في أليجريا بمدينة الشيخ زايد. 

وشارك في البطولة منذ بدايتها 20 لاعبا و18 لاعبة من مصر، يتنافس جميعهم على لقب أكبر بطولات العالم في رياضة الاسكواش، والتي تمتد خلال الفترة من 13 حتى 22 مايو الجاري. 

ومن المقرر أن يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية مباريات الأدوار النهائية في الفترة من 17 إلى 22 مايو الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 128 من لاعبي الاسكواش بالعالم من السيدات والرجال، بمجموع جوائز مالية تعد الأكبر في تاريخ بطولات الاسكواش عالمياً.

جدير بالذكر أن أبرز المرشحين للفوز ببطولة العالم للرجال هو علي فرج، والنيوزيلندي بول كول. كما تأتي نوران جوهر، ونور الشربيني، وهانيا الحمامي على رأس المرشحات لبطولة السيدات.

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