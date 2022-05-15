تعرف على مميزات السيارات الكهربائية

تواجهة السيارات الكهربائية ، فى الماضى العديد من المشاكل التى وقفت امام فكرة انتشارها ، جاء اولها التكلفة العالية مقارنة بالسيارات التقليدية وثانيها المدى الخاص بكل سيارة ، القليل الى حد ما وعندما يصبح عالى يرتفع ثمن السيارة اكثر ، و الندرة فى محطات الشحن.



ولكن مع مرور الوقت وتطور التكنولوجيا والدعم الحكومى لانتشار فكرة السيارات الكهربائية ، اصبحت السيارات الكهربائية تكلفتها مقاربة جدا للسيارات التقليدية وارتفع مدى السير لديها ، بالاضافة الى توافر بنية تحتية لها كبيرة من محطات شحن منتشرة فى جميع انحاء الجمهورية ,

اما عن السيارة الكهربائية ، فهى تعمل بمحرك كهربائي بالبطارية، ويمكن شحنها بطرق مختلفة، منها محطات الشحن الكهربائية التى أصبحت فى تزايد مستمر حول العالم أو مكبس الجهد العالى بالمنزل.



وهناك النوع الآخر وهى السيارة الهجينة التى تعمل بمحركين احدهما كهربائى والاخر محرك احتراق منتظم أسفل غطاء المحرك. يمكن أن تقود السيارات الهجينة بالكامل كهربائيًا لمسافات طويلة ، إذا كانت البطارية فارغة أو إذا كانت هناك حاجة إلى إنتاج محرك أعلى ، يمكن للمحرك التحول إلى طاقة الاحتراق أثناء القيادة. ومن الأمثلة على ذلك BMW ActiveHybrid X6 أو Toyota Prius.



وهناك النوع الثالث من السيارة وهو الهجين المعتدل ، ولا توجد طريقة لشحن البطارية باستخدام الكهرباء من المقبس، ولكن هناك ما يسمى بالاسترداد ، المعروف أيضًا باسم الكبح المتجدد ، يشحن البطارية أثناء الكبح أو القيادة على المنحدرات. ومن الأمثلة على هذا الشكل من التنقل الإلكتروني Smart Fortwo mhd أو Lexus ES 300h.



اما مميزات السيارة الكهربائية من ناحية البيئة فهي خالية تمامًا من الانبعاثات ، فلا يوجد غبار ناعم وأكاسيد النيتروجين وثانى اكسيد الكربون مقارنة بالسيارات التقليديو الأخرى، بالاضافة الى مميزات خلو السيارة الكهربائية من الصيانة المتزايدة المتواجدة فى السيارات التقليدية ، بالاضافة الى توفيرها للاموال الكثيرة مقابل تزويد السيارات التقليدية بالوقود .